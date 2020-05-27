الجيش الليبى يعرض فيديو لأعضاء بتنظيم داعش الإرهابى ضمن ميليشيات الوفاق

ماجد تمراز

استعرض المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، فيديو يجمع مجموعة من مقاتلين تنظيم داعش الإرهابي وأعضائه، ممن شاركوا في الحرب بين صفوف الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق الليبية، في مواجهة الجيش الوطني الليبي في المعارك التي شهدتها الأيام الماضية بمحور عين زارة.

وأظهر الفيديو الذي نشره الجيش الوطني عددا من المتطرفين التابعين لداعش وأبرزهم المهدي بولبيض، أمير كتيبة البتار بالتنظيم، ومحمد الزهاوي زعيم تنظيم أنصار الشريعة ببنغازي، وهاني الهواري عضو بالتنظيم، بالإضافة إلى لقطات متنوعة لمتطرفين أخرين يشاركون في العمليات العسكرية التي تشنها حكومة الوفاق بمساعدة تركية بمختلف محاور القتال.