اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مايو 2020 10:57 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أسقف أسيوط ينفى إصابة 4 راهبات بدرنكة بفيروس كورونا

الأربعاء، 27 مايو 2020 07:25 م
أسقف أسيوط ينفى إصابة 4 راهبات بدرنكة بفيروس كورونا الانبا يؤانس
سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفى الانبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها ما تردد عن إصابة أربعة من الراهبات المكرسات بدير السيدة العذراء مريم بدرنكة، بفيروس كورونا كوفيد-19.

 
وقال الأسقف في بيان نشرته كاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط، إن الشائعة ترجع لممرضات بأحد المستشفيات التابعة للكنيسة (الإنسانية) كتبن عن إصابة الراهبات وهو أمر خالي تماما من الصحة. 
 
 

ويقع دير السيدة العذراء بالجبل الغربى لمدينة أسيوط، وعلى ارتفاع مائة متر من سطح الأرض، ويبعد عن مدينة أسيوط نحو عشرة كيلو مترات فى قرية تسمى "درنكة" وهى إحدى القرى التى تتبع مركز أسيوط إداريا.


واكتسب الدير شهرته ومكانته من خلال مكوث العائلة المقدسة فيه خلال رحلتها إلى مصر، وكان الدير هو آخر مكان استقرت فيه العائلة قبل رحلة عودتها إلى فلسطين إذ تركت العائلة المقدسة فلسطين وطنها واتجهت نحو مصر، قاطعة صحراء سيناء حتى وصلت شرقى الدلتا مجتازة بعض بلاد الوجه البحرى فالقاهرة ومنها إلى صعيد مصر حتى مدينة أسيوط، ثم إلى جبلها الغربى حيث العائلة المقدسة بالدير.

 

كان مجىء العائلة المقدسة إلى جبل أسيوط فى شهر أغسطس، وهو الذى يحل فيه صوم السيدة العذراء، ولهذا يقيم الدير احتفالاته الدينية سنويا ابتداء من يوم 7 أغسطس حتى 21 من نفس الشهر كل عام ويفد إليه ملايين الزوار من كل البلاد من المسلمين والمسيحيين.

 

يوجد بدير درنكة مجموعة من الكنائس أقدمها كنيسة السيدة العذراء المغارة، وطول واجهتها 160 مترا وعمقها 60 مترا وهى منذ نهاية القرن الأول المسيحى، وهذه المغارة ترجع إلى نحو 2500 سنة قيل الميلاد، وهناك كنيسة السيدة العذراء المنارة، وكنيسة ماريوحنا، وكنيسة الميدان، وكنيسة النجمة، وكنيسة الصليب.

 

الانبا يؤانس

راهبات دير درنكة

دير درنكة باسيوط

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار مصر اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تحليل رجاء الجداوى فى الحجر الصحى بالإسماعيلية تثبت إيجابية الحالة بكورونا

تحليل رجاء الجداوى فى الحجر الصحى بالإسماعيلية تثبت إيجابية الحالة بكورونا

سائق بنى سويف بعد رده مليون جنيه لصاحبها: أعطى ابنى 500 جنيه ولسه مخلصتش.. صور

سائق بنى سويف بعد رده مليون جنيه لصاحبها: أعطى ابنى 500 جنيه ولسه مخلصتش.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 27-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 27-5-2020

اعتبارا من السبت.. حظر التجوال من الثامنة مساءً وغلق المحال فى الخامسة

اعتبارا من السبت.. حظر التجوال من الثامنة مساءً وغلق المحال فى الخامسة

فيديو.. السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بشرق القاهرة

فيديو.. السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بشرق القاهرة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ64 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ64 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

تأكيدًا لليوم السابع.. موقع مغربي يكشف اهتمام الشباب السعودى بضم أزارو

تأكيدًا لليوم السابع.. موقع مغربي يكشف اهتمام الشباب السعودى بضم أزارو

فيديو.. الزمالك يزيل شعار كاف من لافتات نادى القرن الحقيقى

فيديو.. الزمالك يزيل شعار كاف من لافتات نادى القرن الحقيقى

فيديو.. استمرار وضع حواجز مرورية بكورنيش التحرير فى إجازة العيد

فيديو.. استمرار وضع حواجز مرورية بكورنيش التحرير فى إجازة العيد

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات الصفقة الأجنبية فى الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات الصفقة الأجنبية فى الأهلي

الصحة تكشف طريقة العزل المنزلى للأطفال المصابين بكورونا.. اعرف التفاصيل

الصحة تكشف طريقة العزل المنزلى للأطفال المصابين بكورونا.. اعرف التفاصيل

11 مكتب بريد تعمل كمكاتب توثيق شهر عقارى اعتبارا من الاثنين

11 مكتب بريد تعمل كمكاتب توثيق شهر عقارى اعتبارا من الاثنين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة