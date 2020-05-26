وزير الدفاع الروسى: معهد عسكرى يشارك فى تطوير لقاح ضد "كورونا"

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كشف وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو عن أن معهدا عسكريا روسيا يشارك فى تطوير لقاح ضد فيروس " كورونا" المستجد، مشيرا إلى أن التجارب السريرية ستستكمل بحلول نهاية شهر يوليو القادم.

وقال شويجو ، خلال اجتماع عبر الفيديو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء:" إن المعهد المركزي الثامن والأربعين للبحث العلمي يقوم ، بالاشتراك مع المركز القومي للبحوث لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة بوزارة الصحة، بتطوير لقاح ضد الإصابة بالفيروس التاجي".

وأضاف وزير الدفاع الروسي :" أن المتخصصين بالمعهد يستكملون في الوقت الحالي الدراسات ما قبل السريرية لعينة تجريبية"، موضحا أن الانتهاء من هذه الأعمال سيتم في الأول من يونيو.

وتابع:" أنه من المخطط استكمال التجارب السريرية قبل نهاية يوليو المقبل"، مؤكدا على تجاوز ذروة الإصابة بالفيروس التاجي في صفوف القوات المسلحة في النصف الثاني من شهر أبريل الماضي، حيث وصل عدد المصابين إلى 5500 شخص في الجيش الروسي وتعافى 3500 شخص منهم.

وشدد شويجو على أن القوات المسلحة لم تسمح بانخفاض الكفاءة القتالية واستمرت في تنفيذ الأنشطة المخطط لها للتدريب القتالي، بالرغم من تفشي فيروس "كورونا".