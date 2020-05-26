وزير الاعلام اليمنى: الحوثيون يديرون ملف كورونا على الطريقة الإيرانية

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أكد وزير الاعلام اليمنى معمر الاريانى ان المعلومات الواردة من العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا الحوثية حول عدد الوفيات والاصابات بفيروس ‎كورونا خلال الايام الماضية، تحمل مؤشرا كارثيا عن مستوى تفشى الفيروس وانعدام الرعاية الطبية، فى ظل استمرار المليشيا الحوثية فى سياسة الإنكار وتعريض حياة الملايين للخطر.

وقال وزير الاعلام اليمني- في تصريح نقلته وكالة الانباء اليمنية (سبأ)- "إن المليشيات الحوثية تستنسخ طريقة النظام الإيراني في ادارة ملف ‎كورونا عبر التوظيف السياسي للوباء العالمي، وإخفاء البيانات والمعلومات عن المنظمات الدولية والرأي العام المحلي، وتصفية المصابين والمشتبه بإصابتهم، والتساهل بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وإنكار حقيقة وحجم تفشي الوباء رغم إصابة كبار قياداته.

وأشار الارياني إلى الخطر الذي يهدد ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، واستنساخ المليشيا النموذج الإيراني في مواجهة الوباء، موجهاً نداء استغاثة عاجل للمجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص الى اليمن ومنظمة الصحة العالمية لإنقاذ ملايين اليمنيين في صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا من جرائم الابادة الجماعية التي يرتكبها الحوثيون.