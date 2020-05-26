اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مايو 2020 01:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الاعلام اليمنى: الحوثيون يديرون ملف كورونا على الطريقة الإيرانية

الثلاثاء، 26 مايو 2020 10:44 م
وزير الاعلام اليمنى: الحوثيون يديرون ملف كورونا على الطريقة الإيرانية وزير الاعلام اليمنى معمر الاريانى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير الاعلام اليمنى معمر الاريانى ان المعلومات الواردة من العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا الحوثية حول عدد الوفيات والاصابات بفيروس ‎كورونا خلال الايام الماضية، تحمل مؤشرا كارثيا عن مستوى تفشى الفيروس وانعدام الرعاية الطبية، فى ظل استمرار المليشيا الحوثية فى سياسة الإنكار وتعريض حياة الملايين للخطر.
وقال وزير الاعلام اليمني- في تصريح نقلته وكالة الانباء اليمنية (سبأ)- "إن المليشيات الحوثية تستنسخ طريقة النظام الإيراني في ادارة ملف ‎كورونا عبر التوظيف السياسي للوباء العالمي، وإخفاء البيانات والمعلومات عن المنظمات الدولية والرأي العام المحلي، وتصفية المصابين والمشتبه بإصابتهم، والتساهل بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وإنكار حقيقة وحجم تفشي الوباء رغم إصابة كبار قياداته.
وأشار الارياني إلى الخطر الذي يهدد ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، واستنساخ المليشيا النموذج الإيراني في مواجهة الوباء، موجهاً نداء استغاثة عاجل للمجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص الى اليمن ومنظمة الصحة العالمية لإنقاذ ملايين اليمنيين في صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا من جرائم الابادة الجماعية التي يرتكبها الحوثيون.


اليمن

كورونا

كورونا فى اليمن

معمر الاريانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إلغاء احتفالات الأقباط بمولد السيدة العذراء بجبل الطير.. اعرف التفاصيل

إلغاء احتفالات الأقباط بمولد السيدة العذراء بجبل الطير.. اعرف التفاصيل

لطلاب الثانوية العامة.. لو مش عايز تدخل الامتحان تعرف إزاى تأجل للعام المقبل

لطلاب الثانوية العامة.. لو مش عايز تدخل الامتحان تعرف إزاى تأجل للعام المقبل

أخبار 24 ساعة.. تسجيل 789 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و14 حالة وفاة

أخبار 24 ساعة.. تسجيل 789 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و14 حالة وفاة

يونيو يشهد عودة تحليق الطيران.. شركات عالمية تبدأ استئناف رحلاتها خلال أيام

يونيو يشهد عودة تحليق الطيران.. شركات عالمية تبدأ استئناف رحلاتها خلال أيام

وكيل دينية البرلمان: الأوقاف أبلغتنا بإقامة صلاة الجمعة بعد القادمة بالمساجد

وكيل دينية البرلمان: الأوقاف أبلغتنا بإقامة صلاة الجمعة بعد القادمة بالمساجد

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ63 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ63 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 26-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 26-5-2020

بورصة نيويورك بالكمامات فى أول يوم افتتاح بعد شهرين من الإغلاق.. صور

بورصة نيويورك بالكمامات فى أول يوم افتتاح بعد شهرين من الإغلاق.. صور

زوجة الشهيد هشام الساكت للأطباء: على العهد ومش هنتخلى عن مريض مهما كانت الظروف

زوجة الشهيد هشام الساكت للأطباء: على العهد ومش هنتخلى عن مريض مهما كانت الظروف

جهاز الإحصاء: ودائع البنوك ارتفعت إلى 4 تريليونات جنيه فى يناير الماضى

جهاز الإحصاء: ودائع البنوك ارتفعت إلى 4 تريليونات جنيه فى يناير الماضى

ليفربول يقرر إعادة أموال التذاكر المباريات للجماهير هذا الموسم

ليفربول يقرر إعادة أموال التذاكر المباريات للجماهير هذا الموسم

المحطات النووية: لا إصابات بكورونا في الضبعة سواء للمصريين أو الخبراء الروس

المحطات النووية: لا إصابات بكورونا في الضبعة سواء للمصريين أو الخبراء الروس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة