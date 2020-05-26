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مترو: رافيا أرشد.. أول محجبة تتولى منصب قاضية فى المملكة المتحدة

الثلاثاء، 26 مايو 2020 10:30 م
مترو: رافيا أرشد.. أول محجبة تتولى منصب قاضية فى المملكة المتحدة القاضية رافيا أرشد
كتبت رباب فتحى

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أبرزت صحيفة "مترو" البريطانية تولى امرأة  مسلمة ترتدى الحجات منصب أول قاضية ترتدي الحجاب في المملكة المتحدة، وقالت إن رافيا أرشد تريد أن يعرف الشباب المسلمون أنهم قادرون على تحقيق أي شيء يودون التفكير فيه.

وأضحت أن رافيا أرشد ، 40 سنة ، بدأت في حلمها بالحصول على وظيفة في القانون عندما كانت في الحادية عشرة من عمرها فقط - لكنها تساءلت عما إذا كان هناك "أشخاص يشبهوننى" وإذا كان بإمكان امرأة من الطبقة العاملة من خلفية أقلية عرقية أن تحقق ذلك.

و بعد ما يقرب من 30 عامًا ، أضافت الصحيفة أن رافيا لم تكن محامية ناجحة فحسب ، بل تم تعيينها نائبة قاضي مقاطعة في دائرة ميدلاندز الأسبوع الماضي.

وفي حديثها مع صحيفة "مترو"، قالت الأم لثلاثة أطفال أنها تريد الآن "التأكد من أن صوت التنوع مسموع وواضح" . وقالت: "المسألة أكبر مني بالتأكيد ، أعلم أن الأمر لا يتعلق بى فقط. إنه مهم لجميع النساء، وليس فقط للنساء المسلمات ، ولكنه مهم بشكل خاص للنساء المسلمات. "

وأضافت "إنه أمر غريب لأنه شىء عملت عليه طوال سنوات وكنت أتخيل دائمًا أنني سأكون سعيدة للغاية عند تحقيقه.

وقالت "كنت سعيدة ، لكن السعادة التي حظيت بها من الأشخاص الآخرين الذين شاركوا هذا أكبر بكثير. لقد تلقيت الكثير من رسائل البريد الإلكتروني من الناس والرجال والنساء. إنهم من النساء البارزين ، قائلين إنهم يرتدون الحجاب ويعتقدون أنهم لن يتمكنوا حتى من أن يصبحوا محامين ، ناهيك عن الوصول لمنصب قاضية. "

ورغم أن رافيا لديها خبرة 17 عامًا ، إلا أنها تقول إنها لا تزال تواجه التمييز والتحيز "أحيانًا على أساس يومي".

شهدت القاضية المقيمة في ميدلاندز ، التي نشأت في ويست يوركشاير ، إحدى اللحظات الأكثر عمقًا في حياتها العملية عندما نصحها أحد أفراد عائلتها بعدم ارتداء الحجاب في مقابلة للحصول على منحة دراسية في مدرسة Inns of Court School. للقانون في عام 2001.

وقد حذرها قريبها من فرص نجاحها بشكل كبير إذا ارتدت ذلك ، لكن رافيا رفضت الانحناء للضغط. قالت: "قررت أنني سأرتدي الحجاب لأنه من المهم بالنسبة لي قبول الشخص على طبيعته ، وإذا كان يجب أن أصبح شخصًا مختلفًا لمتابعة مهنتي ، فهذا ليس شيئًا أريده. "هكذا فعلت ونجحت في المقابلة. لقد حصلت على منحة دراسية كبيرة. أعتقد أن هذه ربما كانت واحدة من أعمق الخطوات الأولى في مسيرتي.


رافيا ارشد

اول قاضية محجبة فى بريطانيا

المملكة المتحدة

المسلمين فى بريطانيا

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