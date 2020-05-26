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فرق الترصد تجمع بيانات المخالطين لمصابة كورونا بقرية محلة أبو على بالمحلة

الثلاثاء، 26 مايو 2020 02:07 ص
فرق الترصد تجمع بيانات المخالطين لمصابة كورونا بقرية محلة أبو على بالمحلة فرق الترصد
الغربية عادل ضرة _ مصطفى عادل

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دفعت مديرية الصحة بمحافظه الغربية برئاسة الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة، بفرق الترصد لقرية محلة أبو علي لرصد المخالطين للحالة المصابة بفيروس كورونا المستجد خلف مسجد العباسية.

وشدد أعضاء فريق الترصد علي الأهالي بالتزام الجلوس في المنازل والبعد عن الزحام وعدم الخروج من المنزل إلا في  حالة الضرورة القصوى.

وكان فريق الطب الوقائي بمديرية الصحة بالغربية، قد قام بدفن جثمان مواطن مقيم قرية محلة ابو علي مركز المحلة، بعد وفاته داخل الحجر الصحي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

كانت مديرية الصحة قد انتهت من تغسيل جثمان المتوفي وتكفينه  وفقا للاشتراطات الصحية، وتم نقله بسياره إسعاف مجهزة لقرية محلة ابو علي واستقبل الجثمان فريق من الطب الوقائي بالإدارة الصحية أول المحلة، وتواجد الشرطة برئاسة العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة، وتم تشييع جثمان المتوفي ودفنه بمقابر عائلته، وتطهير وتعقيم المقابر.

من ناحية أخرى انتهى فريق الطب الوقائي بالإدارة الصحية ثان المحلة برئاسة الدكتور سيد قاعود مدير الإدارة الصحية، والدكتور فتحي فايد مدير العلاج الحر بالإدارة الصحية ثان المحلة، بإشراف الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة من دفن جثمان سيده متوفاة بفيروس كورونا بقرية كفر حجازي مركز المحلة.

كانت السيدة المتوفاة قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها للحجر الصحي، وتدهورت حالتها الصحية وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وقام  فريق طبي بتغسيل الجثمان وفقاً للاشتراطات الصحية والوقائية، وتم نقلها بسيارة إسعاف مجهزه لقرية كفر حجازي وتسلم فريق من الطب الوقائي الجثمان، ودفنه بالمقابر وعقب الدفن تم تطهير المقابر.

 

 


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فيروس كورونا

قرية محلة ابو علي

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