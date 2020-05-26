اليوم السابع
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طبيب لم يستخدم الصابون منذ 4 سنوات ولم يستحم.. اعرف القصة

الثلاثاء، 26 مايو 2020 07:30 م
طبيب لم يستخدم الصابون منذ 4 سنوات ولم يستحم.. اعرف القصة غسل اليدين-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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"إغسل إيدك بالميا والصابون لمدة 20 ثانية"، هى النصيحة التى نسمعها دائما من انتشار فيروس كورونا، فضلا عن ذلك فالصابون من الأساسيات فى حياتنا للتنظيف والاستحمام، ولكن قد يكون هناك آراء اخرى حول استخدام الصابون للتعقيم او النظافة ، حيث نشرت صحيفة الديلى ميل البريطانية حكاية طبيب لم يستخدم الصابون منذ 4 سنوان ويزعم انه ضار بالصحة.

الطبيب
الطبيب

 

حيث قال الدكتور جيمس هامبلين ، من نيويورك ، انه يستخدم الماء فقط لتنظيف نفسه ويغسل يديه ، ويدعي ان بعد فترة النظام البيئي لجسمه وصل إلى حالة مستقرة ، وتوقف عن الرائحة الكريهة

وعندما سألوه "هل استحممت اليوم"، قال: "لم أقم بذلك ولكن  بللت شعرى قليلاً ومشطته ولكن ليس دشًا مناسبًا بأي شكل من الأشكال، فقد طلبت من الناس أن يكونو صادقين معى هل يشمون رائحة سيئة منى وكانت اجابتهم لا ، حتى زوجتى.

 

عندما سُئل عن سبب تركه للصابون ، قال:  لقد كان جزءًا من تجربة كنت أقوم بها وجزءًا من محاولة أن أصبح بسيطًا بعض الشىء، و  اتضح أن هناك ملايين الميكروبات في جميع انحاء الجسم لذا فكرت ، لماذا نقوم بغسلها في المقام الأول؟ إذا كان هناك شيء قد يكون مفيدًا لنا، و فكرت جيدًا ربما لا يجب علينا غسلها كثيرًا وبدأت في التجربة

 

قال: "في الدين ، هناك الكثير من الأفكار حول الطهارة والنقاء ، مع شخصيتك إلى الأخلاق ، قبل وقت طويل من وجود أي ارتباط بالصحة".

 وأضاف: "إذا كنت بحاجة إلى الظهور بمظهر أنيق في وقت قصير ، كنت سأقفز في الحمام وأغسل فقط بالماء ، يمكنك فعل ذلك بسرعة وسهولة". 

 


الصابون

غسل اليدين

كورونا فيروس

طبيب

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