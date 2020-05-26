اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 مايو 2020 04:41 م
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صور ..ضبط شخص حاول إقامة جراج مخالف داخل حديقة فيلا شرق الإسكندرية

الثلاثاء، 26 مايو 2020 04:08 م
صور ..ضبط شخص حاول إقامة جراج مخالف داخل حديقة فيلا شرق الإسكندرية حديقة الفيلا
الإسكندرية جاكلين منير

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واصلت أحياء الإسكندرية مواجهه البناء المخالف ،بكافة أشكاله ،وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الازالة للعقارات المخالفة والقضاء على المخالفات وعدم السماح لآى مقاول بالبناء بدون ترخيص .

 

وأشار بيان صادر من حى شرق الإسكندرية برئاسة المهندسة سحر شعبان، إلى أنه تلقى بلاغًا يُفيد بوجود أعمال مخالفة بفيلا في شارع أحمد يحيى، وقد كلفت رئيس حي شرق سكرتير عام الحي والمهندس المختص ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث، لمعاينة الموقع وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة.

 

وبالمعاينة أتضح أن الأعمال المخالفة عبارة عن شروع في إنشاء جراج للسيارات بحديقة الفيلا الخلفية، وتم إيقاف الأعمال في حينه وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وتحرر محضر إداري برقم 3759 لعام 2020م بقسم شرطة رمل أول.

من جهه أخرى صرحت المهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق ، بإنه تم التوجيه بشنّ حملات على مدار اليوم لضبط الشارع وإزالة المخالفات بشوارع الحي، واتجهت الحملة لشوارع؛ محمد فريد والرعاية ونجت وابوسليمان والترعة المردومة والعشرين الضاهرية، وأسفرت الحملة عن التحفظ على كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق.

 

وفي إستجابة عاجلة لشكاوى المواطنين تم إزالة "فرش" لبائع متجول يُقدم من خلاله المشروبات بشارع ونجت، ولا يتبع الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيرس كورونا المستجد بالإضافة إلى التعدي على الطريق العام.

 

كما شنّت إدارة إشغال الطريق بالحي حملة بشارع بوباستس وشارع الدلتا وبورسعيد بمنطقة سيدي جابر، وتحفظت الحملة على كافة الإشغالات بالإضافة إلى فرض غرامات فورية على المخالفين لمنع تكرار المخالفة.

 

و كان اللواء محمد الشريف،محافظ  الإسكندرية،قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.

 

 

 

 

الحديقة الخلفية
الحديقة الخلفية

 

الفيلا
الفيلا

 

حديقة الفيلا
حديقة الفيلا

 


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