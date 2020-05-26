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شركة أمريكية تحقن 130 متطوعا بأستراليا بلقاح تجريبى لكورونا.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 26 مايو 2020 11:36 ص
شركة أمريكية تحقن 130 متطوعا بأستراليا بلقاح تجريبى لكورونا.. اعرف التفاصيل لقاح فيروس كورونا
كتبت هند عادل

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أعلنت شركة نوفافكس الأمريكية أحد العاملين في  مجال التكنولوجيا الحيوية والتي تقوم بتطوير لقاحات لفيروس كورونا عن تسجيل أول مشاركين في المرحلة الأولى من التجارب السريرية لمرشح لقاح الفيروسات التاجية ، NVX CoV2373 ، وهو بروتين مستقر وقائي مصنوع باستخدام تقنية الجسيمات النانوية الخاصة به.

اللقاح

ووفقا لتقرير لوكاله بلومبرج يتضمن NVX CoV2373 عمل اللقاح التجريبى على  تعزيز الاستجابات المناعية وتحفيز مستويات عالية من الأجسام المضادة المعادلة، و من المتوقع أن تكون نتائج المناعة الأولية والسلامة من الجزء الأول من التجربة في يوليو 2020.

وتجرى المرحلة السريرية من المرحلة 1/2 في جزأين،  جزء المرحلة الأولى عبارة عن تجربة عشوائية مصممة لتقييم المناعة وسلامة NVX CoV2373وتسجل التجربة ما يقرب من 130 مشاركًا سليمًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 59 عامًا في موقعين في أستراليا، و يقيِّم نظام التجارب الذي يحتوي على جرعتين من البروتوكول حجمين للجرعة (5 و 25 ميكروجرامًا)، ومن المتوقع إجراء الجزء الثاني من التجارب على اللقاح المحتمل  في بلدان متعددة ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، وسيقيم المناعة والسلامة وقدرته في الحد من المرض في نطاق عمري أوسع. 

وحددت نوفافكس هذا اللقاح كمرشحها الرئيسي للقاح فيروس كورونا بعد اختبار ما قبل السريري الذي أظهر مناعة عالية ومستويات عالية من الأجسام المضادة المعادلة،  تقدم هذه النتائج دليلاً قويًا على أن مرشح اللقاح سيكون شديد المناعة لدى البشر ، مما قد يؤدي إلى الحماية من فيروس كورونا وبالتالي المساعدة في السيطرة على انتشار هذا المرض.

 

 


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