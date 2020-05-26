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رئيس وزراء الهند يؤكد للسيسى اعتزاز بلاده بعلاقتها الوثيقة مع مصر

الثلاثاء، 26 مايو 2020 04:18 م
رئيس وزراء الهند يؤكد للسيسى اعتزاز بلاده بعلاقتها الوثيقة مع مصر الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من ناريندرا مودي، رئيس وزراء الجمهورية الهندية.
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس الوزراء الهندي هنأ الرئيس بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكداً اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة، ومثمناً الثقل السياسي البارز التي تمارسه مصر بشكل متزن على الصعيدين الإقليمي والدولي.
 
من جانبه؛ توجه  الرئيس بالشكر لـ "مودي" على هذه اللفتة الطيبة، مشيداً بتميز العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر والهند، ومؤكداً حرص مصر الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بالمستوى التجاري والاستثماري والطبي.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول تبادل الرؤى بشأن عدد من موضوعات العلاقات الثنائية خاصة فيما يتعلق بالخبرات وأفضل الممارسات لدي البلدين لمكافحة وأحتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
 

السيسي

الهند

عيد الفطر

كورونا

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