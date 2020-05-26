بيان لنقابة الصيادلة : وفاة صيدلى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

نعت نقابة الصيادلة بالشرقية ، وفاة أحد أعضاءها متأثر بفيروس كورونا خلال خضوعة للعلاج .

وقال بيان للنقابة ، " الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادله الشرقية ينعى بمزيد من الاسى والحزن الزميل الفاضل المحترم المهنى الصيدلى محمد فتحى خليل من قريه تلبانه مركز منيا القمح ، أثر اصابته بفيروس كورونا للفقيد الرحمه والمغفره والعتق من النار وللاسره وكل صيادلة مصر والشرقية خالص العزاء والمواساة " .

كانت أكدت محافظة الشرقية ، على استمرار أعمال التطهير والتعقيم وتم وضع خطة للتطهير بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، بالإضافة إلى الإستمرار فى نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بفيروس كورونا واعراضة وكيفية الوقاية منه ، و شددت على أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، واستمرار اعمال التطهير والتعقيم تم وضع خطه للتطهير بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظه بالاضافه الى الاستمرار فى نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بفيروس كورونا واعراضة وكيفية الوقاية منه .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين ، و تواصل بالتنسيق مع قوات الأمن بتنفيذ حملات مكبرة على المقاهى والكافتريات وسناتر الدروس والحضانات والصالات الرياضيه ومراكز وأندية الشباب وقاعات الأفراح والسويقات العشوائية للحد من التجمعات بأعداد كبيرة فضلا عن تعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية والشوارع لمنع انتشاره .