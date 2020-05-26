بورصة نيويورك بالكمامات فى أول يوم افتتاح بعد شهرين من الإغلاق.. صور

كتب محمد عبد المجيد تصوير رويترز

قررت بورصة نيويورك، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح المبنى الخاص بها بعد شهرين من الإغلاق، و الإبقاء على التداولات الإلكترونية، حيث كانت قد قررت إغلاقه، فى شهر مارس الماضى تخوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".



احد المتداولون أمام المقر

و بدء المتداولون فى العودة مرة أخرى إلى مقر البورصة بحى مانهاتن، ملتزمون بارتداء الكمامات، و الحفاظ على المسافات البينية فيما بينهم للسيطرة و الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.



أحد المتداولون أمام مقر البورصة

وكان ستيسى كانينجهام رئيس بورصة نيويورك، قد أعلن فى وقت سابق عن موعد إعادة افتتاح مقر البورصة أمام بعض الوسطاء، وذلك بعد شهرين من الإغلاق بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.



إلتزام المتداولون بالكمامات

وأضاف كانينجهام، بأن مقر بورصة نيويورك سيعاد فتحه جزئيًا مع اتخاذ كافة إجراءات الوقاية والسلامة.



الحفاظ على التباعد الاجتماعى عند دخول المقر

و كانت بورصة نيويورك قد قررت إغلاق قاعة المداولات، بسبب فيروس كورونا، والإبقاء على التداولات الإلكترونية.



المتداولون يمرون أمام البورصة

وأعلنت "إنتركونتيننتال إكستشينج"، مالكة بورصة نيويورك، أن التدبير هو "خطوة احترازية للحفاظ على صحة الموظفين والعاملين فى القاعة".



بورصة نيويورك تفتح أبوابها

ويعارض مسئولون فى البورصة الوقف التام للتداول، على الرغم من الهبوط الحاد فى الأسواق.