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العراق: تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا فى كركوك

الثلاثاء، 26 مايو 2020 11:32 م
العراق: تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا فى كركوك كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت دائرة صحة محافظة كركوك بالعراق، اليوم الثلاثاء، تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقالت الدائرة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- "إنه تم اليوم تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفايروس كورونا في المحافظة، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم والتي كانت موجبة"، مضيفة أنه تم نقل المصابين الى الحجر الصحي.


كورونا

العراق

كركوك

فيروس كورونا

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