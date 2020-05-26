العراق: تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا فى كركوك

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أعلنت دائرة صحة محافظة كركوك بالعراق، اليوم الثلاثاء، تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الدائرة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- "إنه تم اليوم تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفايروس كورونا في المحافظة، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم والتي كانت موجبة"، مضيفة أنه تم نقل المصابين الى الحجر الصحي.