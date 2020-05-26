اليوم السابع
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العثور على جثة موثقة ومجهولة الهوية لشاب بمياه مصرف بالشرقية

الثلاثاء، 26 مايو 2020 03:57 م
العثور على جثة موثقة ومجهولة الهوية لشاب بمياه مصرف بالشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة موثقة وملقاة بمصرف أبو لبن دائرة مركز صان الحجر، وتم إخطار نيابة الحسينية للتحقيق برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، وكان قد تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة صان الحجر، بالعثور على جثة مجهولة الهوية لشاب يبلغ من العمر 25 سنة موثقة وملقاة بمصرف أبو لبن، دائرة المركز.

 

تم تحرير محضر عن الواقعة برقم 2495 لسنة 2020 ، وتم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف غموض الواقعة .

وفى سياق متصل، نجحت الأجهزة الأمنية بالشرقية، من استرجاع جثة سيدة تم خطفها، من المستشفى لدفنها، تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى "حميات" فاقوس، بقيام عدد من أقارب سيدة توفيت داخل المستشفى، بأخذ جثتها بعد تغسيلها وتكفينها، بدعوى دفنها دون انتظار سيارة الإسعاف.

وتبين أن المتوفية كانت تشكو من الاشتباه فى إصابتها بفيروس "كورونا" المُستجد، وتوفيت ظهر اليوم الاثنين دون ظهور نتيجة المسحة التى جرى أخذها منها بمعرفة الفريق الطبى بالمستشفى ، حيث تبين أنه جرى تغسيلها وتكفينها بمعرفة قطاع الطب الوقائى فى المستشفى، إلا أن سيارة الإسعاف تأخرت عن نقلها إلى مقابر أسرتها، فما كان من ذويها إلا أخذ الجثمان لدفنه بمعرفتهم .

وتمكن الأمن من إعادة الجثة إلى المستشفى، لاتباع إجراءات الدفن الاحترازي، انتظارًا لبيان نتيجة "المسحة" ومعرفة مدى إصابتها بالفيروس من عدمها

 

 


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