اليوم السابع
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الإمارات تتخطى حاجز الـ2 مليون فحص للكشف عن كورونا

الثلاثاء، 26 مايو 2020 03:00 ص
الإمارات تتخطى حاجز الـ2 مليون فحص للكشف عن كورونا كورونا
وكالات

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قال عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، خلال إحاطة إعلامية للحكومة، الاثنين، إن عدد الفحوصات التي أجرتها الجهات الصحية في الدولة تخطى اليوم حاجز 2 مليون فحص على مستوى الدولة، وبالتحديد 2044493 فحصاً ضمن الخطة الوطنية لزيادة الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا المستجد في الدولة.

 

وأضاف العويس، بحسب ما ذكرت صحيفة"الرؤية الإماراتية"، أن الهدف دائماً وأبداً أن نكون استباقيين في الكشف عن المزيد من الحالات، والحد من انتشار الفيروس في الدولة، مقدماً التبريكات إلى جنودنا في خط الدفاع الأول بمناسبة عيد الفطر المبارك الذين يقضون عيدهم هذا العام في المستشفيات ومراكز الفحص والحجر الطبي، مستمرين في إجراء الفحوصات ومتابعة المصابين ورصد حالات الشفاء.



وارتفعت حالات الشفاء المسجلة من مرض كورونا كوفيد-19 في الإمارات إلى 15657 حالة، وذلك بعد تسجيل الجهات الصحية 601 حالة شفاء جديدة اليوم، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى 52% مقارنة بإجمالي حالات الإصابة بالمرض.

 

 


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فيروس كورونا

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