اليوم السابع
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موريتانيا: 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 262 حالة

الإثنين، 25 مايو 2020 10:02 م
موريتانيا: 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 262 حالة محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية مساء اليوم الاثنين، تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة - في بيان أوردته الإذاعة الموريتانية - أنه تأكدت إصابة 25 شخصا بالفيروس، بعد إجراء الفحص على 618، ليصبح مجموع الاصابات في موريتانيا منذ مارس الماضي 262 حالة، تعافى 15 من أصحابها، وتوفى تسعة، ويواصل 216 مصابًا علاجهم في المستشفيات، من بينهم حالة واحدة حرجة، و180 حالة دون أعراض و57 يحملون أعراض المرض.

وأكدت موريتانيا، تمسكها بمبادئ ومثل الاتحاد الإفريقى المتمثلة في الحرية والسلم والعدالة والاستقلال.

 

وأوضحت وزارة الخارجية الموريتانية - في بيان أصدرته اليوم الإثنين، بمناسبة اليوم الإفريقي - أن "هذه مناسبة كذلك لتجديد الدعم لمنظمتنا القارية التي تواصل تعزيز هيئاتها المكلفة بالوقاية وتسوية وتسيير النزاعات من أجل إنهاء الحروب في قارة يعاني أغلب سكانها من تداعيات هذه الحروب والنزاعات الكارثية".


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وفيات كورونا

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