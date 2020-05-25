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مقتل 9 مدنيين في هجوم مسلح شرق الكونجو الديمقراطية

الإثنين، 25 مايو 2020 04:37 م
مقتل 9 مدنيين في هجوم مسلح شرق الكونجو الديمقراطية جيش الكونغو
كتب كامل كامل

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لقي تسعة مدنيين مصرعهم، في مدينة بيني شرق جمهورية الكونو الديمقراطية، في هجوم مسلح شنته ميليشيا "القوات الديمقراطية المتحالفة"، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مسؤولين.

وقال قائد قطاع روانزوري بوزي التابع لمدينة بيني سينديواكو: إنه تم تبادل إطلاق النار بين القوات العسكرية الكونغولية والمهاجمين مما اضطروا إلى الفرار من مكان الحادث ، لافتًا إلى إصابة عدد من العساكر خلال هذه المواجهات، حسبما جاء وكالة الأنباء السعودية "واس"

يشار إلى أن ميليشيا "القوات الديمقراطية المتحالفة" متهمة بقتل أكثر من 400 مدني خلال ستة أشهر وذلك ردًا على هجوم عسكري استهدف قواعدها خلال شهر

 

 


القوات الديمقراطية المتحالفة

شرق جمهورية الكونجو

هجوم مسلح

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