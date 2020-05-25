اليوم السابع
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مرافق الغربية تشن حملة مكبرة لإزالة ملاهى الأطفال .. صور

الإثنين، 25 مايو 2020 04:51 م
مرافق الغربية تشن حملة مكبرة لإزالة ملاهى الأطفال .. صور إزالة الملاهى بالغربية
الغربية - محمد طارق

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية ، عدة حملات مكثفة على مدن الملاهى ورفع الإشغالات ، بناءًا على توجيهات اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية ، للتصدى الحاسم لكل من يخالف القانون  .

حيث قام العقيد وسيم قنديل مأمور قسم شرطة المرافق ، وضباط القسم وأمناء الشرطة اليوم الاثنين ، بحملة موسعة لتفقد الأوضاع الأمنية ، وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع ملاهى محلة مرحوم بمركز طنطا ، ونايف عماد بحى ثان طنطا ، وغلق محل مستحضرات تجميل بمحلة مرحوم ، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين ، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

يأتى ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء .

وفى سياق آخر ، أجرى طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم الاثنين، ثانى أيام عيد الفطر المبارك، جولة مفاجئة بشوارع مدينة سمنود، رافقه محمد متولى رئيس مدينة سمنود ، لمتابعة مدى تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق الحدائق والمتنزهات خلال ايام العيد، وسير العمل داخل المخابز.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد كورنيش سمنود ، وأثنى على التزام المواطنين بتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء، والتزام الجلوس فى منازلهم، خلال فترة العيد، كما تفقد محافظ الغربية حملة نظافة مكبرة بشوارع سمنود لرفع تراكمات القمامة والأتربة من الشوارع بمشاركة جهاز النظافة بمجلس المدينة والوحدات المحلية.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة بشوارع المدينة وحملات التطهير للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما صادر محافظ الغربية تراخيص سائقى ميكروباص ومصادره توك توك والتحفظ عليهم بحضانة قسم المرور لمخالفتهم قرار مجلس الوزراء بمنع وسائل المواصلات العامة طوال فترة العيد.

كما قرر المحافظ تشميع محل تجارى لبيع مستلزمات السيارات وتحرير محضر لصاحبه لمخالفته ايضا قرار مجلس الوزراء.

 

إزالة الملاهى بالغربية (1)
إزالة الملاهى بالغربية 

 

إزالة الملاهى بالغربية (2)
إزالة الملاهى بالغربية 

 

إزالة الملاهى بالغربية (3)
إزالة الملاهى بالغربية 

 


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