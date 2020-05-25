اليوم السابع
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صور.. محافظ الغربية يصادر ميكروباصات وتوك توك وتشميع محل لخرق الحظر بسمنود

الإثنين، 25 مايو 2020 03:15 م
صور.. محافظ الغربية يصادر ميكروباصات وتوك توك وتشميع محل لخرق الحظر بسمنود محافظ الغربية يجري جولة مفاجئة بشوارع سمنود
الغربية – مصطفى عادل

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أجرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم الاثنين، ثانى أيام عيد الفطر المبارك، جولة مفاجئة بشوارع مدينة سمنود، رافقه محمد متولى رئيس مدينة سمنود، لمتابعة مدى تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق الحدائق والمتنزهات خلال ايام العيد، وسير العمل داخل المخابز.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد كورنيش سمنود، وأثنى على التزام المواطنين بتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء، والتزام الجلوس فى منازلهم، خلال فترة العيد، كما تفقد محافظ الغربية حملة نظافة مكبرة بشوارع سمنود لرفع تراكمات القمامة والأتربة من الشوارع بمشاركة جهاز النظافة بمجلس المدينة والوحدات المحلية.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة بشوارع المدينة وحملات التطهير للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما صادر محافظ الغربية تراخيص سائقي ميكروباص ومصادره توك توك والتحفظ عليهم بحضانة قسم المرور لمخالفتهم قرار مجلس الوزراء بمنع وسائل المواصلات العامة طوال فترة العيد.

كما قرر المحافظ تشميع محل تجاري لبيع مستلزمات السيارات وتحرير محضر لصاحبه لمخالفته ايضا قرار مجلس الوزراء.

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