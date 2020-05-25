تحرير 31 محضرا للمخابز وضبط 420 عبوة كحول مجهولة المصدر ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

شدًد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على تكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية، للتأكد من جودة وتوافر السلع وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء، مع استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والمحال التجارية، وعدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجارى وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة والجهات المعنية.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير بشأن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية فى مجال الرقابة التموينية والتفتيش"خلال أجازة العيد "على المخابر الأسواق والمحلات التجارية والصيدليات ومتابعة موقف المواد البترولية والسلع التموينية والغذائية، ضمن خطة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة وتطبيق القانون على المخالفين وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة فى هذا الشأن.

وتبين من التقرير، الذى قدمه المهندس وصفى عبدالله مدير عام التموين، أنه تم تنظيم حملة تفتيشية على المخابز البلدية، أسفرت عن تحرير 20 محضرا بواقع 12 محضر للتوقف الكلى عن الإنتاج و2 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و2 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومحضر لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، و3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، حيث أوضح مدير التموين أن المخابز البلدية تعمل على الوجه المعتاد عدا المخابز المصرح لها إجازة خلال فترة العيد، مؤكدا على أنه لا توجد أية مشكلة تتعلق بتوفير احتياجات المواطنين من الخبز والوضع مستقر تماما.

وفيما يتعلق بموقف المواد البترولية من السولار والبنزين والبوتاجاز وموقف السلع التموينية، فقد تضمن التقرير التأكيد على استقرار الوضع تماما ولاتوجد أدنى مشكلة فى المواد البترولية، حيث توجد بالمحافظة عدد 2 محطة تعبئة بوتاجاز، وأن السولار والبنزين بكافة أنواعه متوافر بشكل كبير فى كافة محطات الوقود والمستودع الرئيسي، وبالنسبة للسلع التموينية، فقد تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 100%، والسلع التموينية متوافرة بفروع الشركة المصرية، فضلا عن توافر كافة السلع الغذائية بالمحلات والأسواق وأسعارها ثابتة ولم يتم رصد أية شكاوى متعلقة بارتفاع أسعار تلك السلع.

وفى مجال الرقابة على المحلات التجارية والأسواق ومحلات بيع اللحوم والجزارة فقد تمكنت الحملة، التى قامت بها مديرية التموين بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، من ضبط أحد محلات الجزارة لعرضه بيع لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي، وضبط 420 عبوة كحول مجهولة المصدر، وتحرير 20 مخالفة لعدم حمل شهادة صحية، و11محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، فضلاً عن ضبط 460 قطعة كهربائية "بريزة"مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.