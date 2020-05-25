الرئيسية أخبار عاجلة بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيين 258 مندوباً مساعدًا بمجلس الدولة من خريجى 2015 الإثنين، 25 مايو 2020 01:12 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 238 لسنة 2020 بتعيين 258 مندوباً مساعدًا بمجلس الدولة من خريجي دفعة 2015. نشر القرار فى الجريدة الرسمية. السيسي قرار جمهوري الجريدة الرسمية مجلس الدولة دفعة 2015 عاجل اخبار مصر مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الجريدة الرسمية تنشر عددا من القرارات لرئيس الوزراء الخميس، 21 مايو 2020 09:59 ص الجريدة الرسمية تنشر قرار رفض طلب حصول فلسطينيين على الجنسية المصرية الأربعاء، 20 مايو 2020 10:57 ص الجريدة الرسمية تنشر قرارات رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لعيد الفطر الأربعاء، 20 مايو 2020 01:32 ص الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد جمعية أصدقاء مرضى السكر بالغربية الثلاثاء، 19 مايو 2020 12:52 م الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد جمعية تنمية المجتمع بعزبة حميده بالسنطة الثلاثاء، 19 مايو 2020 12:20 م الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد جمعية الدعاء إلى الخير فى كفر الزيات بالغربية السبت، 16 مايو 2020 11:41 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع مواعيد عمل جديدة للبنوك من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا بدءًا من الأحد المقبل أخبار مصر.. إيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر بيزنس الأوبئة.. الداخلية تلاحق مصانع بير السلم لإنتاج كمامات كورونا مجهولة المصدر.. ضبط نصف مليون كمامة مغشوشة و50 طن كحول ومطهرات مصنعة من خامات رديئة.. قانونيون: العقوبة تصل للسجن 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه محافظ الشرقية يقرر فتح تحقيق عاجل فى واقعة وفاة 3 أشقاء بكورونا بأبوكبير محافظ القاهرة يوقف تراخيص البناء 6 أشهر ويمنع استكمال الجاري تنفيذه إلا بشروط أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 25-5-2020 غدا ..شبورة و طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى ..والعظمى 32 درجة وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بوقف تراخيص البناء 6 أشهر للسيطرة على البناء المخالف.. القرار بالتزامن مع تنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا.. ومحافظ الجيزة: تحويل أى مخالفة للقضاء العسكرى والهدم حتى سطح الأرض 3 حيل لعيدية كبيرة فى زمن كورونا بعيد عن الكاش.. مع أحمد يعقوب (فيديو) صانع الفخار الذي صنع المجد.. رحلة "هاني" للدكتوراه حكاية كفاح ونجاح.. فيديو الحب أقوى من كورونا.. 30 صورة لخطوبة طبيبين بغرفة العناية المركزة في المنصورة صور وفيديو.. زحام شديد بحمام سباحة فى ولاية ميزورى الأمريكية رغم كورونا المزيد من Trending Plus
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