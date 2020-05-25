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الحماية المدنية بالوادى الجديد تنظف أماكن سقوط أشجار بسبب الرياح .. صور

الإثنين، 25 مايو 2020 08:29 م
الحماية المدنية بالوادى الجديد تنظف أماكن سقوط أشجار بسبب الرياح .. صور ازالة اثار سقوط اشجار بسبب الرياح بالوادى الجديد
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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شهدت مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الاثنين، سقوط شجرتين على عامودي نقل تيار كهربي دون خسائر بشرية، ودفعت مديرية أمن الوادي الجديد، بقوة من رجال إدارة الحماية المدنية والمرور لتأمين منطقة سقوط الأشجار والدفع بمعدات الحماية المدينة لرفع آثار انهيار الأشجار بالتعاون مع رئاسة مركز الخارجة.

أكد رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، المهندس مجدي الطماوي، الدفع بسيارات ومعدات قيم تسين البيئة لرفع آثار انهيار الأشجار بمنطقة البساتين وبمنطقة " باتا"، حيث سقطت هذه الأشجار على أعمدة نقل تيار كهربي جهد منخفض مما تسبب في ميول هذه الاعمدة.

أضاف مجدي، أن سبب سقوط الأشجار هو تعرضها اليومين الماضيين لمواجهة من الرياح القوية تسببت في سقوطها اليوم خاصة وأنها أشجار دوم، كما جري الدف بأطقم الصيانة والإصلاح لإعادة إقامة الاعمدة الكهربائية بالتعاون مع هندسة الكهرباء.

وكانت قد تعرضت محافظة الوادي الجديد، على مدار الثلاثة أيام الماضية، لموجة من الطقس السيء تمثلت في عواصف ترابية مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة لمتوسطة مع عواصف و رعد وبرق.

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