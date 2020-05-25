إصابة طائرة للجيش العراقى خلال عملية لتدمير أوكار إرهابيين فى صحراء الرطبة

كتب أحمد عرفة

ذكر موقع روسيا اليوم، أن أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقية، أعلنت اليوم الإثنين، عن إصابة طائرة تابعة للجيش العراقى بنيران عصابات إرهابية فى صحراء الرطبة خلال عملية لتدمير أوكار للإرهابيين.

وفى وقت سابق أعلنت السلطات العراقية، عن إلغاء الاستثناءات الممنوحة للصحفيين فى إطار السعى للحد من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت دائرة صحة البصرة، الاحد، عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقالت دائرة الصحة فى بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية، أن "الموقف الوبائى لليوم الأحد شهد تسجيل خمس حالات موجبة جديدة بينما الحالات التى تماثلت للشفاء الجديدة بلغت 77".

وأضافت أن "عدد الحالات الموجبة التراكمية بلغت 747 بينها 18 وفيات، و578 شفاء"

وأعلنت وزارة الصحة العراقية الأحد تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى العراق.

وذكرت الوزارة - فى بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أنه تم فحص 6503 نماذج فى كافة المختبرات المختصة فى العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلى للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض فى العراق 188685، وبلغت عدد حالات الشفاء 153 حالة و8 حالات وفاة.