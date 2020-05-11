اليوم السابع
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فيروس كورونا قد يعرضك لخطر العدوى البكتيرية نتيجة مقاومة المضادات الحيوية

الإثنين، 11 مايو 2020 11:00 ص
فيروس كورونا قد يعرضك لخطر العدوى البكتيرية نتيجة مقاومة المضادات الحيوية مقاومة المضاد الحيوى
كتبت إيناس البنا

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قد يتسبب فيروس كورونا الناجم عن متغير جديد من الفيروسات التاجية ، فى تعرضك لخطر الإصابة بعدوى بكتيرية ثانوية، منها مقاومة المضادات الحيوية .

طرح وباء COVID-19 تحديات جديدة لمتخصصي الرعاية الصحية ، و يحاول الخبراء التعامل مع العديد من المضاعفات والأعراض لهذه العدوى الفتاكة. 
في الوقت نفسه ووفقا لتقرير الموقع الطبى " thehealthsite"، يحاول العلماء يائسين تطوير لقاح من الأمراض شديدة العدوى التي تحولت إلى أزمة صحية عالمية في فترة زمنية قصيرة جدًا بسبب فيروس كورونا،  ولكن حتى الآن ، على الرغم من وجود العديد من الخيوط المليئة بالأمل ، لم يتم العثور على علاج حتى الآن. 
 
العدوى البكتيرية
العدوى البكتيرية
ومعظم الأطباء الآن يقومون بتجربة تركيبات مختلفة من العلاج يمكن أن تساعد المرضى،  لكن كل هذا قد يؤدي إلى أزمة طبية أخرى، حيث يواجه الأطباء من ناحية أخرى مخاطر مقاومة المضادات الحيوية في مواجهة جائحة فيروس كورونا COVID-19.
 
تعتبر مقاومة المضادات الحيوية مشكلة حقيقية في العالم اليوم وتؤثر على العديد من مرضى الالتهابات البكتيرية، حيث تُقتل معظم الجراثيم الخارقة بالمضادات الحيوية، لكن بعضها طور مقاومة للمضادات الحيوية، وغالبًا ما يكون السبب وراء ذلك هو الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية. 

خطر العدوى البكتيرية إذا كان لديك COVID-19

إذا كنت تعاني بالفعل من أي عدوى فيروسية ، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بعدوى بكتيرية ، وفيروس COVID-19   الناجم عن متغير جديد من فيروسات التاجية ، هو عدوى يمكن أن تعرضك لخطر الإصابة بعدوى بكتيرية ثانوية. 
ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، كان حوالي 29 إلى 55 % من الوفيات الناجمة عن جائحة إنفلونزا H1N1 لعام 2009 كانت بسبب عدوى بكتيرية ثانوية، ويحدث هذا بسبب ضعف مناعتك أيضًا بعد الإصابة الفيروسية، و من السهل جدًا على البكتيريا المعقدة التي يصعب علاجها أن تغزو جسمك في مثل هذا السيناريو.
 
وفقًا لبعض الدراسات ، قد يستمر عدد كبير من المرضى الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي الجديد وتم إدخالهم إلى المستشفى بسبب اكتسابهم بعض العدوى البكتيرية،  ويقول الخبراء إنه على الرغم من عدم معرفة الأرقام الدقيقة ، فقد يكون ما يصل إلى 50 %من هؤلاء المرضى قد استسلموا للعدوى، وفي معظم هذه الحالات ، ربما لعبت مقاومة المضادات الحيوية دورًا كبيرًا.
 

الالتهابات الثانوية في مرضى COVID-19

يصاب العديد من مرضى COVID-19 في المستشفيات بالعدوى الثانوية، ويخشى الخبراء أن تكون البكتيريا المقاومة للأدوية من بين الجراثيم التي تسبب هذه العدوى الثانوية، وهذا له تأثير مباشر على وفيات المرضى. 
وتشير البيانات الواردة من ووهان ، الصين ، إلى أن ما يقرب من نصف جميع مرضى COVID-19 الذين توفوا عانوا أيضًا من عدوى ثانوية، ووفقا للخبراء فأن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية ربما تسببت في عدد الوفيات في الوباء الحالي أكثر من الفيروس نفسه.
 
علاوة على ذلك ، قد تتفاقم أزمة مقاومة المضادات الحيوية من خلال الاستخدام الواسع النطاق للمضادات الحيوية في مرضى COVID-19 لأن أكثر من 90٪ من مرضى COVID-19 يتلقون أيضًا علاجًا مضادًا للبكتيريا. 
 
وقد تؤدي هذه الزيادة في استخدام المضادات الحيوية إلى الضغط الانتقائي القوي على البكتيريا لتطوير المقاومة، ويخشى الخبراء من أن هذا قد يؤدي إلى زيادة الإصابة بالعدوى المقاومة للأدوية حتى بعد انحسار الوباء.
 

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