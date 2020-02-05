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القضاء على مقاومة المضادات الحيوية باستخدام فيروسيات صناعية يتم زرعها بالجسم

الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:12 ص
القضاء على مقاومة المضادات الحيوية باستخدام فيروسيات صناعية يتم زرعها بالجسم مقاومة المضادات الحيوية
كتبت إيناس البنا

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تمكن علماء من تصنيع "فيروس" اصطناعي يخترق جدران البكتيريا دون أن يكتشفه الجهاز المناعي للقضاء على ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية، التي تعد واحدة من أكبر التهديدات التي تواجه البشرية.

فكرة العلماء مستوحاة من الفيروسات لمكافحة أزمة مقاومة المضادات الحيوية العالمية المتصاعدة، حيث تشبه الفيروسات "أقفاص صلبة" مبنية من كتل صغيرة، يتم وضعها داخل أجهزة المناعة للتعرف على مسببات الأمراض.

وأظهرت الاختبارات وفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل" البريطانية، التي أجريت على الخلايا في المختبر، أن الفيروس الجديد تسبب في "تلف سريع لا يمكن إصلاحه للبكتيريا"، وقال الباحثون في المختبر الوطني الفيزيائي في لندن إن الإنجاز كان "مثيرًا للغاية".

ويأمل الفريق الطبي أن الفيروسات الجديدة يمكن اختبارها على البشر في غضون 3 سنوات.

دور المضادات الحيوية على البكتيريا
 

تقتل المضادات الحيوية البكتيريا أو تمنعها من الانتشار، ويمكن وضعها بشكل عام في 6 مجموعات - تشمل عائلات البنسلين والسيفالوسبورين.

لكن العلماء طوروا الفيروس ليتم شحنه بشكل إيجابي، مما يسمح له بالبحث عن البكتيريا، ثم صمموا الفيروس ليكون غير مرئي لنظام المناعة في الجسم حتى لا يدمره عن غير قصد، حيث تسبب الفيروسات الجديدة فى أضرار سريعة لا يمكن إصلاحها للخلايا البكتيرية".

ما هى مقاومة المضادات الحيوية
 

 

يموت حوالي 700.000 شخص سنويًا بسبب عدوى مقاومة المضادات الحيوية، ووفقا للتقديرات العالمية هذا العدد قابل للزيادة بشكل كبير في العقود القليلة القادمة.

 

ويمكن أن تصبح البكتيريا مقاومة للعقاقير عندما يتناول الأشخاص جرعات غير صحيحة من المضادات الحيوية، أو يتم إعطاؤها دون داعى للحالة المرضية الخاصة به، وتشير الأرقام إلى أن البكتيريا ستقتل 10 ملايين شخص كل عام بحلول عام 2050.

 


مقاومة المضادات الحيوية

فيروسات

الجهاز المناعى

عدوى مقاومة المضادات الحيوية

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