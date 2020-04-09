وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى بهتيم لمتابعة إجراءات مكافحة كورونا

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، زيارة لمستشفى بهتيم المركزي، حيث تفقد المستشفى والإجراءات المنفذة لمرضى اشتباه حالات كورونا المستجد، من فحوصات طبية وعلاج ومكافحة عدوى.

كما أشرف "الطباخ"، على أعمال فريق مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الصحة، الذي يقوم بالعمل ليل نهار ليصل لكافة أنحاء المحافظة للتطهير وخاصة المناطق التي يتبين وجود حالات إيجابية بها.

وأثنى وكيل الوزارة، على فريق مستشفى بهتيم المركزى من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين وخدمات معاونة وجميع فرق مكافحة ناقلات الأمراض بالمديرية، ومدير إدارة شبرا شرق وفريق المراقبين الأبطال، كما حثهم على العمل بإخلاص والتفاني حيث يأخذ كل دوره على جبهة العمل حاملاً سلاحه للقضاء على الفيروس اللعين.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر تجول المواطنين من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



تطهير المناطق المصابة



تفقد مستشفى بهتيم المركزي