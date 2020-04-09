اليوم السابع
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وكيل تعليم الشرقية يجتمع مع مديرى عموم الإدارات عبر فيديو كونفرانس

الخميس، 09 أبريل 2020 03:30 م
وكيل تعليم الشرقية يجتمع مع مديرى عموم الإدارات عبر فيديو كونفرانس جانب من الاجتماع
الشرقية - إيمان مهنى

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اجتمع رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، من خلال الفديو كونفرانس مع مديرى عموم الإدارات التعليمية، بشأن مناقشة كافة الإجراءات الاحترازية الراهنة، التى تمر بها البلاد فى هذه الفترة الحالية .

 

وأعلن وكيل تعليم الشرقية، خلال الاجتماع اليوم، أنه سيتم الإعلان عن جدول المشروعات البحثية لكل سنة دراسية على موقع الوزارة، وسيتكون الجدول من 4 إلى 5 موضوعات لكل سنة دراسية يختار الطالب أحدهما لتنفيذه سواء بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة.

 

وأشاد عبد الحميد، بجهود القائمين على جروب إبداع وجروب أولى ثانوى، فى بث مباشر لمراجعات الصف الأول الثانوى وتفاعل الطلاب معها، وكذلك قدرتهم على إعادتها عدة مرات، وذلك لخدمة الطلاب كافة على مستوى الجمهورية وليس محافظة الشرقية فقط .

 

ووجه "رمضان" الشكر والتقدير لمديرى عموم الإدارات التعليمية والفريق المعاون لهم لجهودهم فى مواجه فيروس كورونا، من خلال تعقيم وتطهير المبانى والمدارس وتنفيذ تعليمات بشأن تخفيض الموظفين والعمالة فيما يخص الفئات المستحقة فى هذه الفترة لإجازات استثنائية، وجهودهم فى سرعة تسليم شرائح التابلت للطلاب الصف الاول الثانوى من خلال التعاون مع موظفى الشركة المصرية للاتصالات.

 

وشدد على مديرى العموم الإدارات التعليمية بمتابعة تجهيز المدارس المخصصة لعقد امتحانات الدبلومات الفنية وامتحانات الثانوية العامة ، كذلك تجهيز لجان إضافية بعد تخفيض أعداد الطلاب باللجان مع متابعة تطهير وتعقيم هذه المدارس باستمرار .

 

كما أوضح "رمضان" على جنى ثمار جهود أكثر من عامين قامت فيها الوزارة بتأسيس بنية تحتية تكنولوجية متطورة فى التعليم الثانوي، مما سهل على مصر تقديم تجربة رائعة فى مواجهة أزمة توقف الدراسة بحلول تكنولوجية متطورة.

 

كما أصدر وكيل أول الوزارة، تعليمات مشددة لمديرى الإدارات التعليمية والمدارس والمدرسين على ضرورة مساعدة الطلاب فى توصيل كافة المعلومات والروابط والاكواد اللازمة للدخول على المنصة التعليمية والتواصل المستمر مع الطلاب كداعمين وميسرين العملية التعليمية.

 


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