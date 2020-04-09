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محافظ الوادى الجديد يوجه باستغلال مياه الصرف للزراعة بالقرى النموذجية

الخميس، 09 أبريل 2020 08:25 م
محافظ الوادى الجديد يوجه باستغلال مياه الصرف للزراعة بالقرى النموذجية محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروع القرى النموذجيه بالخارجه
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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كلف اللواء محمد الزملوط،  محافظ الوادى الجديد، اليوم الخميس،  مديرية الإسكان لعرض تقرير بالموقف التنفيذى لأعمال الإنشاءات بقرية بنك مصر النموذجية الجارى إنشائها بمشروع القري النموذجية شمال مدينة الخارجة ضمن مبادرة (بيتك – مصنعك – غيطك) ، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ بها وأسباب التأخير في إنهاء الاعمال .

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم للمشروعات الجارى تنفيذها بمدينة الخارجة، حيث تفقد المحافظ، بنفس المشروع محطة معالجة الصرف الصحى، ووجه باستغلالها لإنتاج مياه للرى غير المشروط واستخدامها في أغراض الزراعات المتنوعة، نظرا لتقدمها عن محطات المعالجة الثلاثية بزيادة ثلاث مراحل ووحدة تعقيم فوق بنفسجية والتي تضمن انتاج مياه مطابقة للجودة لري المحاصيل والنباتات.

كما تفقد المحافظ،  محطة تنقية مياه الشرب والتي تبلغ طاقتها الانتاجية ٢٠٠ متر مكعب / ساعة، حيث تحتوي علي فلاتر لإزالة الرمال والحديد بجانب عمليات التعقيم والأكسدة، حيث وجه بسرعة الانتهاء من كافة الاعمال بها، بالإضافة إلي استكمال تسويه وتمهيد الشوارع الداخلية وتشجير وتجميل المتخللات بين المنازل.

وكان محافظ الوادي الجديد، شهد مؤخرا توقيع بروتوكول بين مجلس أمناء مؤسسة مصرالخيربروتوكول بين البنك الأهلي المصري والمؤسسة، بحضور هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، و محمد راشد العتيبة، رئيس مجلس إدارة شركة جنان الوادي للاستثمار الزراعية، لتنفيذ مشروع القرى المنتجة بمحافظة الوادي الجديد لإقامة مشروع زراعي وإنتاج حيواني متكامل ملحق بمشروع القري النموذجية، التى جرى إنشائها شمال قرية المنيرة بالخارجة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من المشروع.

و تتضمن فكرة المشروع إنشاء مجتمع متكامل على مساحة 10 الاف فدان مع تخصيص مساحة زراعية لكل مستفيد تتضمن منزل مؤثث بالكامل ومزود بكافة المرافق الأساسية من المياه والكهرباء لإقامة المستفيدين وأسرهم.

وأضاف، أن الشركة ستوفر لكل مستفيد عدد من فسائل النخيل عالى الجودة والقيمة، كما توفر رؤوس ماشية من أفضل السلالات العالمية عالية الإنتاجية حيث يتم اختيار وتدريب المستفيدين من المشروع وفقا لمعايير محددة لضمان نجاح المشروع.

 

 


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