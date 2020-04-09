قيادى منشق عن العدالة والتنمية: نظام أردوغان استبدادى وسبب أزمات تركيا

كتب- هاشم الفخراني

أكد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي، علي باباجان، أن نظام رجب طيب أردوغان هو سبب الأزمات التي تعاني منها تركيا وإن البلاد لا يمكن أن تخرج من مشكلاتها في ظل بقاء هذا النظام الذي فقد مصداقيته داخلياً وخارجياً.

وقال باباجان لقناة فوكس التركية: "لا حلول لأزمات تركيا في ظل النظام الاستبدادي الذي لا يحترم حقوق الإنسان ويعادي أبسط معايير الديمقراطية والحريات إضافة إلى كذبه المستمر على الشعب التركي بشأن مسائل مختلفة".

وأشار باباجان إلى أن أردوغان يخفي الحقيقة عن الشعب التركي بموضوع الخسائر الحقيقية جراء انتشار فيروس كورونا وقال: "كما هو الحال في العديد من الأمور فإن الأغلبية العظمى من الشعب لا تصدق أردوغان وحكومته وهو ما يزيد من شكوك الدول الأخرى في مصداقية المعطيات الخاصة بكورونا أو الاقتصاد والسياسة عموماً".

ولفت باباجان إلى أن سياسات أردوغان العشوائية ستؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية خطيرة لأن العالم لم يعد يثق به ولا سيما أنه بات يسيطر على الجهاز القضائي، مشدداً على ضرورة إطلاق سراح كل الصحفيين والسياسيين المعتقلين بسبب مواقفهم المعارضة لنظامه.

وكان باباجان تولى وزارة الاقتصاد في النظام التركي بين عامي 2002 و2007 عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة لأول مرة وبعد ذلك أمضى عامين وزيراً للخارجية كما عين نائباً لرئيس الوزراء في الفترة ما بين 2009 و2015.

واستقال باباجان من حزب العدالة والتنمية في تموز 2019 بسبب “الخلافات العميقة” بشأن السياسات التي يتبعها أردوغان وأعلن الشهر الماضي عن تأسيس حزبه الجديد.