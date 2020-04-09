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قناة السويس تتبرع بـ 5 ملايين جنيه لإصلاح كورنيش السويس الجديد

الخميس، 09 أبريل 2020 01:40 م
قناة السويس تتبرع بـ 5 ملايين جنيه لإصلاح كورنيش السويس الجديد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس
السويس – السيد فلاح

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قال اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، إن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قدم دعم مادى قدره 5 ملايين جنيه، لإصلاح الجزء المنهار من كورنيش السويس الجديد بسبب هطول الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي اجتاحت البلاد خلال شهر مارس الماضي بداية من منطقة منتجع لوسيندا وحتي المدرسة البحرية علي الكورنيش الجديد.

وأضاف، محافظ السويس، فى بيان له، أنه يتقدم بالنيابة عن شعب السويس بالشكر والتقدير للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، علي دعمه الدائم والمستمر لمحافظة السويس.

من ناحية أخرى أعلنت هيئة قناة السويس، المواعيد الجديدة لتشغيل جميع أنفاق قناة السويس بمدن القناة الثلاث "الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس"، فى ظل الظروف الاسثثنائية التى تمر بها البلاد، وقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجديد اليوم، بحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكل أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا؛ استمرارًا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين.

وقالت هيئة قناة السويس، فى بيان لها، إنه تم تعديل مواعيد تشغيل جميع أنفاق قناة السويس بمدن القناة الثلاث "الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس"، لتصبح من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً، فيما يتم تشغيل سلسلة الأنفاق العملاقة، بمدن القناة، بدءً من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً، أما الكباري العائمة فيتم تشغيلها بانتظام خلال الفترة الصباحية والمسائية طبقًا للفاصل الملاحي لعبور السفن بالقناة.

وتابعت هيئة قناة السويس، أن المواعيد الجديدة تشمل نفقي "تحيا مصر" بمدينة الإسماعيلية ونفقي "3 يوليو "بمدينة بورسعيد ونفق الشهيد أحمد حمدي بمدينة السويس، بالإضافة إلى مرفق المعديات والكباري العائمة بمدن القناة الثلاث مع مراعاة الفاصل الملاحي لعبور السفن بالقناة، وهم كوبري الشهيد أحمد منسي بمدينة الإسماعيلية، وكوبري الشهيد طه ذكي، بسرابيوم فى الإسماعيلية، وكوبري الشهيد أحمد شبراوي، بمدينة السويس، وكوبرى "النصر" ببورسعيد.

 

 

 

 

 


اللواء عبد المجيد صقر

محافظ السويس

الفريق اسامة ربيع

رئيس هيئة قناة السويس

كورنيش السويس الجديد

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