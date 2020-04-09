على أنغام أغنية فى يوم وليلة.. أطباء مستشفى العجمى يحتفلون بخروج متعافى من كورونا

الإسكندرية جاكلين منير

تشهد مستشفى العجمى النموذجى (مستشفى الحجر الصحى) بالإسكندرية، يوميا خروج حالات جديدة بعد تعافيها من فيروس كورونا، ويقوم الأطباء وفريق التمريض بالاحتفال يوميا بحالات الشفاء والتعافى، حيث قامت أحد الفريق الطبى بغناء أغنية أم كلثوم "فى يوم و ليلة" وذلك إحتفالا بخروج أحد الحالات التى تعافت.

أكدت الدكتورة مرفت السيد، مدير مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية (مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا)، أنه حتى الآن، قد تم خروج 50 حالة بعد تماثلهم للشفاء من المرض.

وقالت الدكتورة مرفت السيد، مدير مستشفى العجمى النموذجى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن جميع فريق العمل الطبى والتمريض والعاملين يحرصون على تأدية واجبهم الوطنى والطبى والتفانى فى معالجة المصابين، مضيفة: "نشعر بسعادة كبرى عند تماثل إحدى الحالات للشفاء وخروجها بعد التعافى"، متابعة أنه تم تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية ضمن مستشفيات العزل بالجمهورية تحت رعاية وزارة الصحة، لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتابعت قائلة، إنه يتم الاحتفال بكل حالة تخرج من المستشفى، تعبيرا عن سعادتنا بحالات الشفاء، مشيدة بدور الجهات المعنية الأخرى فى التشجيع ورفع الروح المعنوية للأطقم الطبية داخل المستشفى، وبالتعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

من جانبه، أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن مستشفى العزل بالإسكندرية، وهى مستشفى العجمى المركزى، تقوم بدور بطولى لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أن المستشفى بها 200 سرير، وما زال بها نحو 90 سريرا متوفرا.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن الأجهزة التنفيذية تقوم بالاستعداد الكامل والمسبق لمواجهة والحد من انتشار الفيروس، وفى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تقوم الإسكندرية حاليا بإعداد وتجهيز 3 مستشفيات أخرى كإجراء احترازي وتجيزها بالمعدات والأجهزة الطبية المطلوبة.