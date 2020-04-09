وكانت اليابان قد أعلنت حالة الطوارئ في طوكيو وست مقاطعات أخرى، وحثت المواطنين على الامتناع عن الرحلات غير الضرورية وطالبت بعض الشركات بالإغلاق في محاولة لمنع مزيد من تفشى الوباء.