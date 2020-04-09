طوكيو (أ ش أ)

أعلن مسؤول حكومى فى العاصمة طوكيو تسجيل أكثر من 180 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" اليوم الخميس، فى زيادة قياسية للحالات اليومية، وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن حالات اليوم تجاوزت الرقم القياسى السابق البالغ 144 شخصا أمس الأربعاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات فى العاصمة إلى أكثر من 1500.

وكانت اليابان قد أعلنت حالة الطوارئ في طوكيو وست مقاطعات أخرى، وحثت المواطنين على الامتناع عن الرحلات غير الضرورية وطالبت بعض الشركات بالإغلاق في محاولة لمنع مزيد من تفشى الوباء.

وكان فريق الاستجابة لـفيروس "كورونا" فى وزارة الصحة اليابانية، قال أمس الأربعاء، إن بوسع الدولة أن تسيطر على الفيروس فى غضون شهر من الآن إذا انخفض مستوى التعامل بين الأشخاص بنسبة 80%.

وكان رئيس الوزراء اليابانى شينزو أبى قد أعلن الثلاثاء، حالة الطوارئ فى طوكيو وأوساكا وخمس محافظات أخرى بعد ارتفاع كبير فى عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس.

ونسبت صحيفة "جابان تايمز" - النسخة الإنجليزية - إلى الخبراء قولهم إن الوقت المطلوب لاحتواء العدوى سيتحدد على أساس مدى تغيير الشركات والأفراد لأنشطتهم .

وقال الصحيفة إن حالة الطوارئ ستظل قائمة حتى 6 مايو المقبل. وحُدد هذا التاريخ بناء على تقدير من هيروشى نيشيورا وهو أستاذ بجامعة هوكايدو متخصص فى علم الأوبئة النظرى وهو عضو فى فريق الاستجابة التابع لوزارة الصحة اليابانية.

ووفقا لنيشيورا إذا تراجع التواصل بين الأشخاص بنسبة 80% فإن عدد الإصابات سينخفض بشدة فى غضون أسبوعين وسيتم احتواء مرض (كوفيد-19) الذى تسببه السلالة الجديدة من الفيروسات التاجية (كورونا) فى غضون شهر واحد.

وبحسب هذا التقدير، ستستغرق اليابان ثلاثة أشهر لاحتواء الفيروس إذا تراجع التعامل بين الأشخاص بنسبة 70% فقط.