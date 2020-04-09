اليوم السابع
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ضبط مصنع لإنتاج كمامات غير مطابقة للمواصفات داخل منزل بمركز البداري بأسيوط

الخميس، 09 أبريل 2020 04:34 م
ضبط مصنع لإنتاج كمامات غير مطابقة للمواصفات داخل منزل بمركز البداري بأسيوط اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
أسيوط – ضحا صالح

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تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري في أسيوط بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمركز شرطة البداري من ضبط مصنع لإنتاج كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات بمدينة البداري مستغلين احتياجات المواطنين للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" ؛ يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يتشديد الرقابة ومتابعة الأسواق للحفاظ على صحة المواطن.

تعود الواقعة إلى ورود معلومات بقيام بعض الأشخاص بتصنيع كمامات غير مطابقة للمواصفات داخل منزل بقرية العقال القبلى مركز البداري واستغلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية وبالتنسيق بين محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري والوحدة المحلية ومركز الشرطة والعميد عماد نواوة مأمور مركز البداري ، والعقيد محمود بدوى رئيس المباحث ، والرائد مصطفى خالد الطيب معاون المباحث ورئيس الحملة والقائم بالضبط ،والنقيب مروان معاون مباحث بالقسم وبمشاركة عصمت تركى شاهين مدير ادارة التموين بالبداري والسيد أحمد مسئول التفتيش الصيدلي.

حيث تم مداهمة المنزل وضبط عدد 3 سيدات وبحوزتهم عدد 3 ماكينات و4 آلاف كمامة مصنعة ومعدة للبيع وعدد 500 كمامة مقصوصة ومعدة للتصنيع.

تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة لاستكمال الاجراءات القانونية.

وفى سياق آخر ، تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ؛ المنافذ المتنقلة التي بدأت تنتشر بعدد من مراكز ومدن المحافظة لبيع السلع الغذائية والزراعية والحيوانية والداجنة بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق ضمن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" والتي اطقتها وزارة الزراعة والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وإطمأن على أسعار السلع المقدمة وجودتها وذلك بناءاً على توجيهات القيادة السياسية للدولة لتوفير السلع في ظل تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19"، رافقه خلالها المهندس عارف محمد علي مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط.

وأشاد المحافظ ـ خلال جولته ـ بهذه المبادرة وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين وسد احتياجتهم من خلال منافذ متنقلة تجوب المراكز والقرى للحد من ارتفاع الاسعار والعمل على محاربة جشع بعض التجار والحد من احتكار واستغلال ضعاف النفوس من بعض التجار ، وذلك عن طريق هذه المنافذ المتنقلة ، موضحاً أنه تم الدفع بـ 5 سيارات كمنافذ بيع متنقلة للسلع الغذائية والمنتجات الزراعية بأنواعها المختلفة ، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاصلاح الزراعي ، مشيراً إلى تضافر جهود كافة أجهزة الدولة والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تطوير الخدمات للمواطنين وتوفير السلع والمنتجات المختلفة بكافة أنواعها سواء الزراعية أو الحيوانية أو الداجنية كـ "الخضار والفاكهة والبيض والعسل والألبان" وغيرها.


ضبط مصنع لإنتاج كمامات

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مركز البداري

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