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صور.. تعقيم وتطهير متحف النيل بأسوان ضد "كورونا"

الخميس، 09 أبريل 2020 08:57 م
صور.. تعقيم وتطهير متحف النيل بأسوان ضد "كورونا" تعقيم وتطهير متحف النيل بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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شهد متحف النيل الوثائقى بمحافظة أسوان، "مركز التراث الأفريقى"، اليوم الخميس، إجراءات تعقيم وتطهير لمختلف أروقة المتحف وقاعاته والمكاتب الإدارية، فى إطار توجيهات الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، وتعليمات المهندس حسين جلال رئيس هيئة السد العالى وخزان أسوان، وبإشراف المهندسة إيرين فايز، مدير عام متحف النيل، من أجل اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للتعامل مع التداعيات المحتملة لفيروس كورونا المستجد.

وحرصت المهندسة إيرين فايز، على متابعة كافة عمليات التعقيم والتطهير لجميع أروقة المتحف ومختلف جوانبه، من أجل مجابهة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين والعاملين بالمتحف، مع التشديد على إتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية بصفة يومية.

وفى سياق آخر، وفى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تقوم بها محافظة أسوان لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الميدانية لرصد أى حالات ازدحام أو تجمعات فى الأسواق الثابتة داخل نطاق المدن والقرى مع إلغاء الأسواق الأسبوعية بشكل كامل.

وشدد المحافظ، على ضرورة إجراء عمليات التطهير بشكل دورى داخل الأسواق الثابتة مع توفير نقاط تعقيم للمواطنين فى مداخل ومخارج هذه الأسواق ، بالإضافة إلى توعيتهم بتجنب الازدحام والتجمعات عند شراء احتياجاتهم من السلع للحفاظ على سلامتهم من أى أضرار.

ووجه اللواء أشرف عطية مسئولى المحليات بإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من الأسواق ، مع المرور المتواصل على هذه الأسواق والتنبيه على كل صاحب محل بتعقيمه والتزام القائمين على عملية البيع والشراء بتنفيذ الإجراءات الوقائية ضد المرض ، مكلفاً أيضاً بالمرور الميدانى لمنع إقامة أى سرادقات للأفراح أو تقديم واجب العزاء بهدف القضاء على أى فرصة للتجمعات أو الاختلاط.

 

المهندسة إيرين فايز مدير عام متحف النيل
المهندسة إيرين فايز مدير عام متحف النيل
تطهير وتعقيم متحف النيل
تطهير وتعقيم متحف النيل
جانب من أعمال التطهير ضد كورونا
جانب من أعمال التطهير ضد كورونا
مديرة متحف النيل تتابع أعمال التعقيم
مديرة متحف النيل تتابع أعمال التعقيم

 


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