صحيفة: بسبب التزاحم الشديد.. خطة "التباعد الاجتماعى" مهمة مستحيلة فى إيران

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قالت صحيفة ابتكار ايرانية أن خطة "التباعد الإجتماعى" التى أقرتها اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) للحد من انتشار الوباء، "مهمة مستحيلة"، مشيرة إلى إزدحام شديد شهدته الشوارع والمواصلات العامة فى إيران عقب انتهاء عطلة النوروز (رأس السنة الإيرانية).

وقالت الصحيفة أن عودة الاعمال التجارية قضى على خطة التباعد الإجتماعى، لافتة إلى تناقل وسائل التواصل الإجتماعى صورا لمواصلات إيرانية مكتظة بالركاب الذين لا يرتدون حتى الكمامات، ومقارنة ذلك بما يحدث فى الخارج وتعاون الجميع خارج إيران على قطع سلسلة انتقال كورونا.

وتابعت الصحيفة الإيرانية: "يبدو أن خطة التباعد الإجتماعى التى اعتبرت حلا للحد من انتشار فيروس كورونا فى إيران، هى كلمة أدبية فقط لاتزال بعيدة كل البعد عن التطبيق على أرض الواقع ومهمتها مستحيلة".

وكانت أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، تسجيل 177 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك أعداد الوفيات لـ 4110، وسجلت 1634 إصابة جديدة، وبلغ اجمالى الإصابات 66 ألف 220 شخص، وأشارت وزارة الصحة في بيان إلى تعافي 32309 أشخاص من الفيروس، فيما توجد 3918 حالة في وضع صحي حرج.

وفى السابق، وافق المرشد الأعلى على خامنئى على سحب مبلغ مليار يورو من صندوق التنمية الوطنية السيادى، لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19"، والتعامل مع الأثار الناجمة عن تفشي الفيروس القاتل فى البلاد، وعبر روحانى عن شكره للمرشد بحسب وكالة فارس الإيرانية.

وقال خامنئي، الخميس، إنه ينبغي أخذ قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا على محمل الجد.

وأضاف خامنئي أن فيروس كورونا، هو اختبار لدول العالم وحكوماتها وشعوبها، لافتا إلى أن إيران "تألقت" في اختبار كورونا من خلال الجهود التي تبذلها.

وقال إن الشعب الإيراني كان على قدر المسؤولية في كيفية تعامله مع وباء كورونا، معتبرا أن تضحيات القطاع الطبي مشهود لها.