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صحة الغربية تفحص 4 من المخالطين لمصابى فيروس كورونا بالمحلة والسنطة

الخميس، 09 أبريل 2020 06:53 م
صحة الغربية تفحص 4 من المخالطين لمصابى فيروس كورونا بالمحلة والسنطة الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة
الغربية - عادل ضرة

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أجرت مديرية الصحة بمحافظة الغربية تحاليل لـ4 أشخاص من المخالطين، لحالتى الإصابة بفيروس كورونا بقريتي البنوان مركز المحلة، والبندرة مركز السنطة، بعد أن أظهرت النتائج إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وكانت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، قد انتهت أمس الأربعاء من إجراء الفحوصات الطبية لـ13 من المحتجزين بالعزل الطبى، بعد الاشتباه فى إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وجاءت نتيجة فحص العينات سلبية إصابتهم بالفيروس.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم.

وقال بيان الصحة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين.

وأضاف أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.
 

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 103 حالات وفاة.


وأكد البيان مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.


اخبار عاجله

مديرية الصحة بالغربية

فيروس كورونا

قرية البنوان

السنطة

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