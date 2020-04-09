رئيس حكومة إيطاليا: لم نقلل طوارئ كورونا وأوروبا تواجه أكبر اختبار

كتبت فاطمة شوقى

أكد رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، أنه لم يتم تقليل حالة الطوارئ الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.

وأضاف كونتي: "لن تجدون أبدًا تصريحاً واحد من جانبي يبين أننا قللنا من شأن هذه الحالة الطارئة، مشدداً على أن إيطاليا اتخذت إجراءات فعالة دائمًا وفي الوقت المناسب"، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وحول فشل المشروع الأوروبي إزاء التحديات التي تفرضها حالة الطوارئ الراهنة، أشار رئيس الحكومة الى أن "الخطر قائم"، وقال: "نحن بحاجة إلى استجابة اقتصادية واجتماعية على المستوى الأوروبي، وأن هناك حاجة لاستجابات نقدية ومالية كافية، لمواجهة أكبر اختبار تواجهه أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".

وذكر كونتي أنه "في غياب هذه الإجابات، ستكون هناك خيبة أمل كبيرة، لا من جانب الإيطاليين وحسب، بل من قبل جميع الأوروبيين"، واختتم مستدركا: "لكن لن أسمح لهذا أن يحدث، وأريد أن أتجنبه تماماً".

وأعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية "تسجيل رقم قياسي جديد، في عدد المتعافين من وباء كوفيد 19، وقال رئيس هيئة الدفاع المدني، انجيلو بوريللي خلال المؤتمر الصحفي اليومي للإحاطة حول تطورات الوضع الصحي في البلاد، أنه "في الأيام العشرة الماضية، سجلنا 50٪ من المتعافين منذ بداية حالة الطوارئ، الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر المفوض الحكومي لطوارئ كوفيد 19، أن "هناك 542 حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية، وبالتالي يرتفع العدد الى 17669 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد منذ بداية حالة الطوارئ"

وأضاف بوريللي "مع ذلك، فإن عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء يتزايد أيضًا، وأنه مع تعافي 2099 شخص في يوم واحد، يصبح مجموعهم 26491، كما "يستمر تراجع عدد الأشخاص الذين يدخلون الى المستشفى، وقد انخفض اليوم الى أقل من 233 مقارنة بالأمس ليصبح المجموع الإجمالي 28485"

وأشار المفوض الحكومي الى أن "الوضع يتحسن أيضًا فيما يتعلق بمرضى وحدات العناية المركزة، فهناك اليوم 3693، (-99) في الـ24 ساعة الماضية، وهو لليوم الخامس على التوالى، أما عدد الحالات الإيجابية حاليًا، فهو 95262 (+1195)، منهم 63084 شخصاً في حجر منزلي، وقد تم إجراء 807125 تحليل مسحة الحلق.

وخلص بوريللي الى القول إن "المجموع الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بداية حالة الطوارئ بلغ حتى اليوم 139422".