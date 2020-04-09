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"تعليم المنيا" تحذر من جمع أى مبالغ مالية خاصة بالمشروع البحثى للطلاب

الخميس، 09 أبريل 2020 11:12 م
"تعليم المنيا" تحذر من جمع أى مبالغ مالية خاصة بالمشروع البحثى للطلاب محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا
المنيا- حسن عبد الغفار

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قال محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا ، إنه تم التنبيه على المعلمين بمختلف الإدارات التعليمية بعدم جمع أى مبالغ مالية تحت أى بند خاص بالمشروع البحثى، لافتا إلى أنه أكد على الجميع بتقديم الدعم الكامل لجميع الطلاب بطرق التواصل المختلفة.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وكيل الوزارة مع مديرى عموم الإدارات التعليمية وموجهى عموم المواد الدراسية .

 

وأوضح وكيل الوزارة أن الاجتماع ناقش امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة والتأكيد على أن الامتحانات سوف تجرى فى موعدها .

 

وقال إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على دور العلاقات العامة بديوان المديرية والإدارات التعليمية، من خلال صفحات التواصل الخاصة بها للتعامل مع الأخبار الصحيحة والتى تنشر عن الوزارة للتعامل مع الطلاب للتأكيد على عدم الانسياق وراء الشائعات .

 

وأشار إلى أنه تم مناقشة أبحاث الطلبة من الصف الثالث الابتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادى .

 

وكانت إدارة الكشافة والمرشدات بتوجيه عام التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، وجمعية الكشافة الجويه بالمنيا قد قامت عشيرة الجوالة بتعقيم ديوان عام المديرية .

 

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن فى رسالة مصورة اليوم، عن جدول المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والذى يعد شرطًا لانتقال الطلاب (فى الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية.

 

وقال الدكتور طارق شوقي، إن المشروع البحثى هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهى (العمل الجماعى بين الطلاب، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن المشروعات البحثية تغيير جذرى فى عملية التقييم والتعليم لأبنائنا الطلاب.


المشروع البحثى للطلاب

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