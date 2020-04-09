تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى البصرة بالعراق.. وشفاء 6 حالات

بغداد (أ ش أ)

أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة العراقية، اليوم الخميس تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 6 حالات، وذكر دائرة الصحة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - أن عدد الحالات الإجمالية الموجبة 160 وحالات الوفاة 15 وحالات الشفاء 63 وقيد العلاج 82 حالة.

وكانت دائرة صحة النجف العراقية، أعلنت اليوم الخميس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالى الإصابات فى المحافظة إلى 254 حالة إصابة، وذكرت صحة النجف فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن الإصابة التي تم تسجيلها اليوم جاءت بعد 158 فحصاً مختبريا، مشيرة إلي أن إجمالي الإصابات في المحافظة بلغ 254 حالة مؤكدة ، و5 حالات وفاة ، فضلا عن 99 حالة تماثلت للشفاء.

وفي السياق، أعلنت دائرة صحة كربلاء العراقية تعافي 11 حالة إصابة بفيروس كُورونا المُستَجد في المحافظة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في المحافظة إلى 43 حالة .

يُذكر أن الحصيلة الإجمالية للمُصابين بالفيروس في محافظة كربلاء بلغ 75 حالة، من ضمنها 6 حالات وفاة.



وفى سياق أعلنت وزرة الصحة في إقليم كردستان العراق تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في محافظة اربيل.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته الوكالة الوطنيه العراقية للأنباء، اليوم الخميس - : "أن الاصابة الجديدة لامرأة تبلغ من العمر 38 عاما شاركت بمجلس عزاء في حي (كاريزان) في اربيل.

من جهتها أعلنت دائرة صحة كركوك تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين المسجلين إلى 12 مصابا على مستوى المحافظة.

وقال مدير عام الصحة الدكتور زياد خلف - في بيان، حسبما أوردت الوكالة والوطنيه العراقية للأنباء، اليوم /الخميس/ - "إن المصابين الجديدين هما ضمن عائلة عادت مؤخرا من أربيل وكانت مشتركة بمجلس العزاء الذي سجلت فيه عشرات الإصابات". وفي سياق متصل .. أعلنت دائرة صحة النجف الأشرف، شفاء 14 مصابا بفيروس "كورونا" المستجد بشكل التام وغادرتهم مستشفى الحكيم العام.

من جانب أخر لقى مزارعان مصرعهما وأصيب ثالث، اليوم الخميس، في انفجار عبوة ناسفة شمال شرقي بعقوبة مركز محافظة ديالي بالعراق.