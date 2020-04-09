"بخير وبأتم صحة وعافية".. أمير الرياض يكذب "الجزيرة" وينشر صورة من منزله

كتب رامى محيى الدين

نشر الأمير السعودي، فهد بن مصعب آل سعود، صورة توثق تواجد أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبد العزيز، في منزله، بعد تقارير إعلامية عن "إصابته" بفيروس كورونا .

#عاجل | نيويورك تايمز:

•أمير الرياض في العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا.

•هناك تعليمات داخل أرقى مستشفى بالسعودية بالاستعداد التام وتجهيز خمسمئة سرير تحسبا لإصابة أمراء آخرين. #السعودية — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) April 8, 2020

وكتب الأمير فهد، مساء أمس الأربعاء، عبر "تويتر"، رد على كذب تغريدة لقناة "الجزيرة مباشر" القطرية، قالت فيها إن الأمير فيصل نقل إلى غرفة العناية المركزة: "الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض حفظه الله ورعاه مساء اليوم بمنزله بمدينة الرياض".

كما نشر الصحفي السعودي، محمد الحربي، مقطع فيديو للأمير أرفقه بتعليق: "فيصل بندر أمير الرياض في منزله وبخير وبأتم صحة وعافية".

وسبق أن قالت "نيويورك تايمز" الأمريكية، استنادا إلى مصادر لها، أن حوالي 150 شخصا من أفراد العائلة المالكة السعودية قد يكونوا مصابين فيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة عن طبيبين، قالت إنهما على صلة بمستشفى الملك فيصل، ومصدرين قالت إنهما قريبان من العائلة المالكة، أن أمير الرياض نقل إلى العناية المركزة بعد إصابته بالعدوى.