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بابا الفاتيكان: تواصلوا مع المتألمين والمحتاجين والوحيدين وفكروا بالخير

الخميس، 09 أبريل 2020 12:30 م
بابا الفاتيكان: تواصلوا مع المتألمين والمحتاجين والوحيدين وفكروا بالخير بابا الفاتيكان
كتبت سارة علام

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طالب البابا فرنسيس الثالث بابا الفاتيكان جموع المسيحيين بمحاولة التواصل مع المتألمين والوحيدين والمحتاجين مضيفا: يمكننا أن نفكر فقط فيما ينقصنا بل في الخير الذى يمكننا القيام به.

 

وشدد بابا الفاتيكان فى رسالة ترجمها المكتب الإعلامى الكاثوليكى بمصر على ضرورة البقاء فى المنازل والتأمل في تعاليم المسيح وتقديم العون للآخرين.

 

كان بابا الفاتيكان قد ندد أمس الأربعاء بالناس الذين قال إنهم يستغلون وباء فيروس كورونا لتحقيق مكاسب سريعة وشجب فى الوقت نفسه "النفاق" الذى يتبعه بعض الساسة فى التعامل مع الأزمة، وطلب البابا فى بداية عظته الصباحية بأن تتغير نفوس الذين يحاولون الاستفادة ماديا من مآسي الآخرين.

 

وتحدث البابا عن "الأشخاص الذين حققوا مكاسب في هذا الوقت من الوباء من خلال إبرام صفقات مع المحتاجين وعن الذين استغلوا احتياجات الآخرين لتحقيق مكاسب من ورائهم ومنهم المافيا والمرابون وكثيرون غيرهم".

وقال البابا "قد يمس الله قلوبهم ويهديهم".

 

واعتقلت الشرطة رجلين في شمال إيطاليا الشهر الماضي بتهمة بيع أقنعة طبية واقية ومواد تعقيم من مستشفى وبيعها بأسعار باهظة على الانترنت.

 

وقال المسؤولون الإيطاليون المناهضون للمافيا إن جماعات الجريمة المنظمة قد تستغل الأزمة لإقراض أصحاب الشركات الصغيرة التي تواجه صعوبات من أجل الاستمرار في أنشطتها خلال فترة العزل العام أو بعدها.

 

كانت الحكومة الإيطالية قد تعهدت بتقديم أموال لمساعدة المؤسسات الصغيرة لكن الكثير من خبراء الاقتصاد يخشون ألا يكون ذلك كافيا، وتحدث البابا عن التبعات المتفشة تدريجيا لأزمة فيروس كورونا في سياق مقابلة نشرتها صحيفة ذا تابلت الكاثوليكية البريطانية.

 

وقال البابا "هذه الأزمة تؤثر علينا جميعا على الأغنياء والفقراء على السواء وتسلط الضوء على النفاق".

 

وقال البابا من دون تسمية دول أو سياسيين "أنا قلق من النفاق الذي تتبعه شخصيات سياسية معينة تتحدث عن التصدي للأزمة وعن مشكلة الجوع في العالم لكنها في الوقت نفسة تتاجر في صناعة السلاح".

 

وأضاف البابا "هذا وقت يجب أن يتغير فيه هذا النوع من النفاق الوظيفي. إنه وقت التكامل. إما أن نتمسك بعقائدنا أو نخسر كل شيء".

 

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بابا الفاتيكان

البابا فرنسيس

بابا روما

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