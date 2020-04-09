اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 أبريل 2020 09:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

العفو الدولية: إيران تفرج عن البريطانية آراس أميرى

الخميس، 09 أبريل 2020 07:54 م
العفو الدولية: إيران تفرج عن البريطانية آراس أميرى أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت دارين نير، مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، على تويتر، اليوم الخميس، إن إيران أفرجت مؤقتا عن الأكاديمية البريطانية الإيرانية آراس أميرى.

أضافت نير "تم الإفراج مؤقتا بإذن خروج عن البريطانية المقيمة فى لندن آراس أميرى، المحتجزة دون وجه حق في سجن إيفين الإيراني منذ 2018 مع نازانين زغاري-راتكليف،:"على السلطات الإيرانية أن تتركها تعود لبيتها في لندن لتكون مع خطيبها".

كانت المحكمة العليا في إيران قد أصدرت في أغسطس حكما بسجن أميرى، التي كانت تعمل في المجلس الثقافى البريطاني بلندن، عشر سنوات بتهمة التجسس.

وقُبض على أميرى عام 2018 خلال زيارة لعائلتها فى إيران.


اراس اميرى

ايران

الافراج عن بريطانيه

بريطانيا

محاكم ايران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ناجي يكشف سر انفعال جوزيه عليه بسبب التدريب فى إيران

الخميس، 09 أبريل 2020 07:34 م

إيران تعلن تسجيل 117 حالة وفاة جديدة بكورونا والحصيلة ترتفع لـ 4110

الخميس، 09 أبريل 2020 12:12 م

كاريكاتير صحيفة سعودية..إيران تستغل أزمة كورونا للحصول على مساعدات دولية

الخميس، 09 أبريل 2020 08:00 ص

إيران فى حالة حرجة بسبب كورونا.. الوفيات تتخطى الـ 4 آلاف وأكثر من 67 ألف إصابة.. روحانى يخرج عن صمته ويجدد طلب قرض بـ5 مليارات دولار من البنك الدولى..والمركزى يزف بشرة حصوله على 1.6 مليار أموال مجمدة

الخميس، 09 أبريل 2020 12:22 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فايلر يملك عرضين من السعودية والإمارات للرحيل عن الأهلى

فايلر يملك عرضين من السعودية والإمارات للرحيل عن الأهلى

نيوكاسل الإنجليزي يدخل سباق ضم محمود تريزيجيه

نيوكاسل الإنجليزي يدخل سباق ضم محمود تريزيجيه

البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة