السفير السعودى باليمن: نأمل استثمار وقف إطلاق النار لدعم العملية السياسية

إيمان حنا

قال السفير السعودى باليمن محمد آل جابرإن مبادرة التحالف العربى باليمن ، تأتى دعما لعملية السلام فى اليمن واستجابة لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار ، وإتاحة المجال لجهود المبعوث الاممى لمحاولات إرساء السلام. وفق العربية.

واكد آل جابر إن هذه المبادرة تأتى فى وقت حرج يمر به العالم بسبب وباء كورونا، ولكن للأسف الميليشات الحوثية تقوم بممارسات واتنهاكات ضد اليمنيين.

وأضاف أن هذه فرصة للحوثيين لإثبات ولائهم للشعب اليمنى وانحيازهم لمصالح اليمنيين وليس إيران.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، قد أعلن أن قيادة القوات المشتركة للتحالف قررت وقف إطلاق نار شامل لمدة أسبوعين اعتباراً من الخميس، وأكد المالكى أن المهلة قابلة للتمديد بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين ، وفريق عسكري من التحالف تحت إشراف المبعوث الأممي لبحث مقترحاته بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن ، وخطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للوصول إلى مشاورات بين الأشقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.