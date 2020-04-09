اليوم السابع
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التموين: استمرار ضخ السلع المدعمة فى مخازن الجملة لصرفها لأصحاب البطاقات

الخميس، 09 أبريل 2020 07:00 ص
التموين: استمرار ضخ السلع المدعمة فى مخازن الجملة لصرفها لأصحاب البطاقات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلبة
كتب مدحت وهبة

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تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ السلع الغذائية فى مخازن شركات الجملة التابعة للوزارة لصرفها للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالى التموين ومنافذ الصرف  ضمن مقررات شهر أبريل، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

وتقوم منافذ توزيع السلع التموينية التابعة للوزارة أيضا بإتاحة صرف المطهرات "555" تركيز كحول 70% من منتجات مصانع الوزارة على بطاقات التموين، ضمن سلع نقاط فرق الخبز وهى السلع التى تصرف للمواطنين مجانا مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم كما يتم صرف السلع التموينية بقيمة الدعم المخصص لعدد أفراد الأسرة المقيدين على بطاقة التموين.

كما يحرص المواطنون على عدم التزاحم أثناء صرف المقررات التموينية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بعمليات صرف المقررات التموينية.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قد تلقى تقريرا من مديرى المديريات أشار إلى انتظام صرف مقررات مقررات تموين شهر أبريل من خلال المنافذ والممثلة فى بقالين التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية وكذلك منافذ مشروع جمعيتى ويتم صرف السلع للمواطنين طوال أيام الشهر اعتباراً من الساعة 7 صباحاً حتى 7 مساء يوميا.

وشدد المصيلحى أن كافة السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنه وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي وغيرها من السلع التي تصرف شهرياً على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين.

ووجه المصيلحي قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية للمرور على كافة مخازن الجملة للتأكد من صرف السلع للمنافذ التموينية ويقومون بدورهم بصرفها للمواطنين لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.


التموين

السلع المدعمة

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