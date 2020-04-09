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الاتحاد الأوروبى يطالب روسيا بالإفراج عن المؤرخ يورى دميتريف

الخميس، 09 أبريل 2020 05:00 م
الاتحاد الأوروبى يطالب روسيا بالإفراج عن المؤرخ يورى دميتريف بوتين
كتبت: هناء أبو العز

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طالب الاتحاد الأوروبي، روسيا باحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ، بما في ذلك تلك المتعلقة بحظر الاعتقال التعسفي واحترام المحاكمات العادلة.
 
وأشار الاتحاد الأوروبى، فى بيان له، إلى أنه في 23 مارس ، أطالت محكمة روسية فترة اعتقال المؤرخ ورئيس فرع كاريليا للجمعية التاريخية التذكارية ، يوري دميترييف ، حتى 25 يونيو 2020. 
 
وتم اعتقال يوري دميترييف في البداية في ديسمبر 2016 لأسباب مشكوك فيها على حسب بيان الاتحاد،  وقد أدت التهم الموجهة إليه بالفعل إلى احتجازه لأكثر من عامين انتظاراً لإعادة محاكمته.
 
وحث الاتحاد الأوربى، السلطات الروسية على إعادة النظر في قضية  دميترييف ، مع مراعاة عمره وحالته الصحية في وقت اختبار عالمي ، وإطلاق سراحه، مع إسقاط التهم الموجهة إليه.
 
وأضاف الاتحاد الأوروبى، أنه في ضوء جائحة الفيروس التاجي والتحديات التي يمثلها ، يجب ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية في السجون ومرافق الاحتجاز في جميع أنحاء العالم.
 
ودعا  الاتحاد الأوروبي السلطات الروسية إلى حماية النزلاء من الفيروس الوبائى  من خلال تزويدهم بإمكانية الحصول على المساعدة الطبية المناسبة أو منح العفو لبعض السجناء عند الضرورة.
 

الاتحاد الأوروبى

يسرا

يورى ديميترييف

حقوق الإنسان

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