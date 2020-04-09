إقاَمة 24 منفذا بكفر الشيخ "اهلا رمضان" لتوفير السلع بأسعار مخفضة

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلنت الغرفه التجاريه بكفر الشيخ ، برئاسة المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، عن فتح 24 منفذا للسلع الغذائية بأسعار مخفضة، فى جميع مدن ومراكز المحافظة، وتفعيلها بداية من الأسبوع المقبل، تحمل شعار "أهلا رمضان ".

وأكد عبد الغفار، فى بيان له، أن عاصمة المحافظة ستشهد اقامه 10 منافذ بها تحتوى على كافه السلع الغذائية ، ضمن أعداد المنافذ المذكورة الجارى تفعيلها على مستوى المحافظة، وذلك بعد التنسيق مع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ والمحاسب عماد عبدالغنى حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

وقال عبدالغفار، إنه تم التواصل مع المصادر الأساسية الخاصة بتوفير السلع فى المنافذ من التجار، وأصحاب الشركات،ضمانا لجودة المنتجات الغذائية المقرر عرضها فى تلك المنافذ، تحت إشراف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ ، ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

وأكد عبد الغفار، ستضم المعارض جميع السلع الغذائية، بمشاركة العديد من التجار، والشركات، الذين رحبوا بالمشاركة، كما سيتم توفير اللحوم بأسعار مخفضه،للتخفيف عن كاهل المواطنين.