إزالة 131 حالة تعد على الأراضى الزراعية خلال يومين بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قالت الدكتورة أمل إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، إنه تمت إزالة 131 حالة تعد على الأراضى الزراعية خلال يومين.

وأضافت وكيل وزارة الزراعة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن قرار الإزالة عبارة عن 6 أفدنة و15 قيراطًا تمت إزالتها بالتعاون مع قوات الأمن فى حملات مكبرة على مستوى مراكز المحافظة مشيرة إلى أن حملات الإزالة مستمرة لضبط المخالفين للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وفى وقت سابق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة حملة إزالات موسعة بنطاق مركز المراغة وبإشراف أحمد أبوهمام نائب رئيس المركز، ورئيس وحدة قروي بناويط.

وأسفرت الحملة عن إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية، على مساحة 5 قيراريط و18 سهمًا بناء علي أرض زراعية، بقرية الشيخ شبل، وفزارة، وقرية بناويط، والمخالفات عبارة عن مباني خرسانية، وأحواش، وحالة ردم قواعد قبل صبة الخرسانة، وحالة شدة خشبية لسقف منزل تم إنزالها.