أنجيلا ميركل: نتائح كورونا فى ألمانيا تعطى سببًا للأمل ولكن الاحتياطات تظل واجبة

كتبت: هناء أبو العز

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فى كلمتها الأسبوعية، إن النتائج اليومية لوباء فيروس كورونا تعطى سببًا للأمل، يشير إلى تباطئ انتشار الفيروس فى ألمانيا، ولكن لايجب أن يقلل هذا الأمل من القيود الاحترازية التى يتم اتخاذها حتى لا تصبح النتائج مدمرة.

وكانت السلطات الصحية فى ألمانيا أعلنت اليوم، الخميس عن تسجيل 333 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فى أعلى معدل يومي لها؛ حسبما أفادت "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق من اليوم، قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا قد ارتفع لليوم الثالث على التوالى بعد انخفاض استمر أربعة أيام.

وقال المعهد إن الإصابات بكورونا في ألمانيا ارتفعت بواقع 4974 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي تعداد المصابين بالمرض في البلاد إلى 108202.