يهود متطرفون ضد كورونا.. مطاردات أمنية وهروب جماعى للمصابين بالفيروس فى إسرائيل .. فيديو

كتب مايكل فارس

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في إسرائيل إلى 71 ، ووصل عدد المصابين إلى 9404 حالة، فى أحدث إحصاء الثلاثاء الماضي؛ وعقب تفشي فيروس كورونا، أعلن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أنه سيتم تنفيذ إغلاق كامل من بعد ظهر أمس الثلاثاء إلى صباح الجمعة المقبل، وهي ذات الفترة التي تتزامن مع بدء عطلة عيد الفصح لليهود، وقد قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي توسيع صلاحيات الشرطة التي ستشمل أيضا منع خروج أي شخص من تجمع سكني وصلاحية المطالبة من كل شخص بإبراز هويته لدى الخروج من التجمع السكني وإيقاف هذا الشخص وفقا للقانون، بحسب موقع هيئة البث الإسرائيلي "مكان".

An ultra-Orthodox Jewish city in Israel with one of the highest rates of coronavirus cases in the country has been placed under lockdown. 40% of the city’s population may be infected after residents ignored calls to stay at home pic.twitter.com/vyV69zQmPz — 32. Gün English (@32gunENG) April 4, 2020

وأغضبت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، المتطرفون فى إسرائيل وعلى رأسهم "الحريديم" الأرثوذكس، حيث أفاد موقع هيئة البث الإسرائيلي "مكان" أن نحو 24 شابا متشددا حطموا نوافذ حافلة نقلتهم إلى موقع عزل نظمته الحكومة في جنوب إسرائيل، مشيرا إلى الشباب تصرفوا بشكل عدواني وتمكنوا من الفرار من السيارة، لتنجح الشرطة لاحقا باعتقالهم.

#Israel



More from Bet Shemesh: Ultra-Orthodox call Police "Nazis" while arresting those who refused to disperse prayers in violation of the Health Ministry restrictions. pic.twitter.com/80U6G9M0qL — End of time Updates worldwide (@endoftimeupdate) April 7, 2020

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلي، أنه حتى الآن لا توجد أية تصريحات حول ما إذا كان "الحريديم" الأرثوذكس المتطرفون سيحاسبون على أعمال التخريب وتدمير الممتلكات، مشيرة إلى أن تفاصيل القصة تعود لإصابة شاب من اليهود المتطرفين ثبتت إصابته بفيروس كورونا، لتقوم الحكومة بالعمل على إرسال جميع الأشخاص الذين تواصل معهم الأمر الذي رفضوه .

Israeli police is monitoring via drones for illegal gathering and prayers. Part of ultra orthodox community is still trespassing the lockdown rules. #SocialDistance #israel #shamefull pic.twitter.com/ht1nhPWAYW — Ron Eisenmann (@RonEisenmann) April 1, 2020

وفى تقريها، أكدت "هيئة البث الإسرائيلي"، أن الشرطة والسلطات الإسرائيلية تخوض مطارادات في شوارع إسرائيل بغية الحفاظ على نظام الحجر الصحي الذي يخالفه أشخاص متطرفون، حيث يسيرون جماعات دون مراعاة قواد الحظر المتمثلة بمسافة أمان بينهم، الأمر الذي يؤدي لانتشار الفيروس بسرعة كبيرة، كما تعمل الشرطة على مراقبة التجمعات التي يقوم بإنشائها المتطرفون من أجل القيام بالشعائر الدينية، لتستخدم السلطات "الدرون" في مراقبة هذه التجمعات وملاحقة المخالفين.