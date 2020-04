يهود متطرفون ضد كورونا.. مطاردات أمنية وهروب جماعى للمصابين بالفيروس فى إسرائيل .. فيديو

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في إسرائيل إلى 71 ، ووصل عدد المصابين إلى 9404 حالة، فى أحدث إحصاء الثلاثاء الماضي؛ وعقب تفشي فيروس كورونا، أعلن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أنه سيتم تنفيذ إغلاق كامل من بعد ظهر أمس الثلاثاء إلى صباح الجمعة المقبل، وهي ذات الفترة التي تتزامن مع بدء عطلة عيد الفصح لليهود، وقد قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي توسيع صلاحيات الشرطة التي ستشمل أيضا منع خروج أي شخص من تجمع سكني وصلاحية المطالبة من كل شخص بإبراز هويته لدى الخروج من التجمع السكني وإيقاف هذا الشخص وفقا للقانون، بحسب موقع هيئة البث الإسرائيلي "مكان".

An ultra-Orthodox Jewish city in Israel with one of the highest rates of coronavirus cases in the country has been placed under lockdown. 40% of the city’s population may be infected after residents ignored calls to stay at home pic.twitter.com/vyV69zQmPz