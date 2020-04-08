وكيل أوقاف الإسكندرية: نتفقد المساجد كل صلاة للتأكد من تنفيذ قرار الغلق

أسماء على بدر

تفقد الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، عدد من المساجد عقب صلاة عصر اليوم شملت مساجد وسط والجمرك والمنتتزة وغرب الإسكندرية للتأكد من تنفيذ قرار غلق المساجد والزوايا فى كافة أنحاء المحافظة.

وأكد وكيل أوقاف الإسكندرية أن حملات التفتيش تستمر يوميا وفقا لكل أمام مسئول عد مسجد لابد أن يتابعه وإرسال تقارير فورية لغرفة العمليات بمديرية الأوقاف بالإضافة إلى مرور مفاجىء للقيادات للتأكد من سير تنفيذ التعليمات على أكمل وجه وذلك لحماية المواطنين والوطن من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن كثفت مديرية الأوقاف بالإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الاوقاف بالأسكندرية والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية غرف عمليات الادارات الفرعية حيث تم تشكيل ١١٠ لجنة متابعة بواقع ١٠ لجان لكل إدارة لتكثيف المرور اليوم الجمعة على المساجد والزوايا بمختلف انحاء المحافظة لتأكد من تنفيذ قرارات الوزارة بشأن غلق المساجد والزوايا وإقامة الآذان فقط - بالمساجد دون الزوايا - بصيغة النوازل.

وتواصل مديرية الأوقاف بالإسكندرية فى حملات تفتيشية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والدكتور عبدالرحمن نصار مدير المديرية والأئمة على كافة المساجد للتأكيد على قرار غلق المساجد. وشملت الحملة على إدارة العجمى والدخيلة لضمان قرار غلق المساجد حفاظا على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا، مطالبا المواطنين ةبضر رة الالتزام بالمنازل والصلاة فى المنازل خلال الفترة الحالية التى تمر بها البلاد.

واستمرت الجولات فى عدد من الإدارات الفرعية بالمحافظة منها وسط والمنتزة شرق الإسكندرية ولم ترصد الجولات أية مخالفات. وأكد الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أنه يواصل الأئمة للتفتيش فى كل الأوقاف منعا لفتح المساجد لصلاة الجماعة حفاظا على سلامتهم من فيروس كورونا مشيرا إلى أن هناك تقارير يتم رفعها إلى غرفة العمليات الرئيسية بمديرية الأوقاف يوميا للتأكد من تنفيذ القرارات.

وأضاف بأن هناك جهود كبيرة تبذلها الادارات الفرعية للحفاظ على المساجد والمواطنين، مؤكدا أن ما تقوم به الاوقاف فى هذه الازمة الراهن إنما هو جزء من مسيرة عطائها المتجددة للنهوض بهذا الوطن والوصول بسفينته إلى بر الأمان.